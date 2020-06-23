Новак Джокович попросил всех, кто посещал “Adria Tour”, сдать тесты на коронавирус

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Ранее сегодня стало известно, что Новак Джокович и его жена Елена сдали положительные тесты на COVID-19.
“Я глубоко сожалею, что наш турнир нанес вред. Все, что мы организовывали в этот последний месяц, мы делали с чистым сердцем и искренними намерениями.
Мы считали, что наш турнир соответствует всем медицинским протоколам и, казалось, что в нашем регионе хорошая обстановка […].
Мы ошибались и было еще слишком рано. Я не могу выразить, насколько я сожалею из-за случившегося и за каждый случай заражения.
Если вы посещали Adria Tour или были рядом с кем-то из тех, кто его посещал, пожалуйста, пройдите тесты и практикуйте социальное дистанцирование. Я молюсь за полное выздоровление каждого”.
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Источник:
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Фото: Adria Tour.