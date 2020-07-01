Энди Маррей не хочет выступать на Мастерсе в США

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Свитолина, Ястремская и другие топ-теннисисты сыграют на выставочных турнирах в июле

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“Переходить с полуфинала или финала в Нью-Йорке на грунт на высоте в Мадриде, когда мы не играли так долго, – это небезопасно для игроков. Действительно может сложится такая ситуация, когда многие из топ-игроков не будут выступать на многих крупных турнирах, – рассказал Маррей в интервью местной прессе. – Я бы предпочел начать свои выступления в Вашингтоне и затем получить свободную неделю перед стартом US Open. Сейчас, возможно, стоит присмотреться к идее с двухгодичным рейтингом на какое-то время. Тогда, вероятно, игроки, выступившие хорошо в прошлом году и у которых нет нормальной возможности защищать очки в этом году, не будут наказаны”.

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Источник:

metro.co.uk

Фото: Getty Images.