Энди Маррей не хочет выступать на Мастерсе в США

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Британский теннисист прокомментировал возобновление сезона.
“Переходить с полуфинала или финала в Нью-Йорке на грунт на высоте в Мадриде, когда мы не играли так долго, – это небезопасно для игроков. Действительно может сложится такая ситуация, когда многие из топ-игроков не будут выступать на многих крупных турнирах, – рассказал Маррей в интервью местной прессе. – Я бы предпочел начать свои выступления в Вашингтоне и затем получить свободную неделю перед стартом US Open. Сейчас, возможно, стоит присмотреться к идее с двухгодичным рейтингом на какое-то время. Тогда, вероятно, игроки, выступившие хорошо в прошлом году и у которых нет нормальной возможности защищать очки в этом году, не будут наказаны”.
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Источник:
metro.co.uk
Фото: Getty Images.