Фрэнсис Тиафо заразился коронавирусом

Американский теннисист сдал тест на коронавирус во время выступления на выставочном турнире в Атланте.



В пятницу 22-летний Тиафо провел поединок против Сэма Куэрри в рамках показательного турнира “Аll-American Team Cup”.

Пресс-служба сообщает, что у экс-двадцать девятой ракетки мира были симптомы после игры, при этом еще до матча Тиафо жаловался на плохое самочувствие. Первый игровой день в Атланте посетили 450 зрителей. Организаторы уверяют, что все участники были протестированы до приезда на турнир, а на месте у них проверяли температуру.

Как пишет сам Фрэнсис, на протяжении последних двух месяцев он тренировался во Флориде и проходил тестирование – все результаты были отрицательными.

Сейчас Тиафо находится в карантине. В сетке соревнований, которые организаторы намерены продолжать, его заменит Кристофер Юбэнкс.

Unfortunately, I tested positive late Friday for Covid-19 and have to withdraw from the All-American Team Cup special event in Atlanta this weekend. Over the past two months, I have been training in Florida and tested negative there as recently as a week ago pic.twitter.com/DeqR3eBxQo

— Frances Tiafoe (@FTiafoe) July 4, 2020