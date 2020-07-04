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Теннис

Фрэнсис Тиафо заразился коронавирусом

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

Вчера, 22:10

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Свитолина, Ястремская и другие топ-теннисисты сыграют на выставочных турнирах в июле

Американский теннисист сдал тест на коронавирус во время выступления на выставочном турнире в Атланте.

В пятницу 22-летний Тиафо провел поединок против Сэма Куэрри в рамках показательного турнира “Аll-American Team Cup”.

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Пресс-служба сообщает, что у экс-двадцать девятой ракетки мира были симптомы после игры, при этом еще до матча Тиафо жаловался на плохое самочувствие. Первый игровой день в Атланте посетили 450 зрителей. Организаторы уверяют, что все участники были протестированы до приезда на турнир, а на месте у них проверяли температуру.

Как пишет сам Фрэнсис, на протяжении последних двух месяцев он тренировался во Флориде и проходил тестирование – все результаты были отрицательными.

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Сейчас Тиафо находится в карантине. В сетке соревнований, которые организаторы намерены продолжать, его заменит Кристофер Юбэнкс.

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Фото: Getty Images.

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Источник: btu.org.ua
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