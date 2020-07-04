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Теннис

Мама Маррея: “Из-за слов Беккера я три дня не выходила из дома”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Джуди Маррей рассказывает о комментарии экс-теннисиста, в котором он порекомендовал Энди держаться подальше от своей матери.

“Я не уверена, что когда-нибудь смогу простить Бориса Беккера за это, – призналась Джуди Маррей в интервью BBC Scotland’s Fair Play podcast.
– Он никогда не извинялся. Я не думаю, что он когда-либо поймет, что он заставил меня почувствовать”.

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Джуди вспоминает, как в 2011 году после поражения её сына в финале Australian Open от Новака Джоковича, она прочитала комментарий немецкого экс-теннисиста.

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“Во время шопинга на одной из улиц, где я живу, я заметила этот заголовок с его цитатой на газетной стойке. «Энди Маррею, если он хочет выиграть турнир Большого Шлема, нужно слить свою маму». Я прочитала это и пошла домой, не могла выйти оттуда три дня и мне действительно было трудно.

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Борис Беккер – такая большая личность в теннисе, и я подумала, мол, люди будут считать, что он знает, о чем говорит, они будут думать, что это моя ошибка. На самом деле, после этого я мало на какие турниры ездила. Большинство игроков приезжают на турниры Большого Шлема с родителями или семьями. Это те соревнования, на которых тебе нужно больше всего эмоциональной поддержки. Это очень важно.

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Я столкнулась с массой критики из-за того, что во мне присутствует соревновательный дух, что я женщина, которая сжимает кулак, когда играет её сын. Я это делала на протяжении всей его карьеры. Про меня говорили люди, которые никогда меня не встречали, которые не знали, через что я прошла. У меня было чувство, что неправильно быть такой азартной мамой, хотя если бы так поступал папа, это его качество приветствовали бы”.

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Источник:
bbc.com

Фото: PurePeople.

Источник: btu.org.ua
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