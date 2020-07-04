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Теннис

Отец Тима: “Пускай будет несколько случаев коронавируса, но мы заработаем тысячи евро для больных детей”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

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Вольфганг Тим прокомментировал проведение “Adria Tour”, где сыграл его сын.

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“Я не одобряю то, что произошло на “Adria Tour”, но осуждать Новака Джоковича и говорить, что это он во всем виноват, – это как-то низко. Конечно, танцы на дискотеке – это был не лучший вариант, но в принципе ничего плохого Новак не сделал. Просто они были слишком небрежны, находились в слишком большой эйфории. У турнира была благотворительная цель. На мой взгляд, пускай будет несколько случаев коронавируса, но будет возможность заработать тысячи евро для больниц с детьми, которые болеют раком”.

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Напомним, что все участники Adria Tour должны направить заработанные призовые на благотворительные нужды по своему усмотрению.

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Источник:
diepresse.com

Фото: GEPA Images.

Источник: btu.org.ua
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