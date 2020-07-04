Отец Тима: “Пускай будет несколько случаев коронавируса, но мы заработаем тысячи евро для больных детей”

Новости

Elle Spirit Open. Свитолина одержала одну победу в стартовый день турнира

Состоялась жеребьевка выставочного турнира в Швейцарии с участием Элины Свитолиной

Ястремская, Козлова и Костюк планируют выступить на турнире WTA в Праге

Свитолина, Ястремская и другие топ-теннисисты сыграют на выставочных турнирах в июле

Вольфганг Тим прокомментировал проведение “Adria Tour”, где сыграл его сын.



> Участники “Adria Tour” заразились коронавирусом: все новости по теме

“Я не одобряю то, что произошло на “Adria Tour”, но осуждать Новака Джоковича и говорить, что это он во всем виноват, – это как-то низко. Конечно, танцы на дискотеке – это был не лучший вариант, но в принципе ничего плохого Новак не сделал. Просто они были слишком небрежны, находились в слишком большой эйфории. У турнира была благотворительная цель. На мой взгляд, пускай будет несколько случаев коронавируса, но будет возможность заработать тысячи евро для больниц с детьми, которые болеют раком”.

Напомним, что все участники Adria Tour должны направить заработанные призовые на благотворительные нужды по своему усмотрению.



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Источник:

diepresse.com

Фото: GEPA Images.