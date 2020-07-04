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Теннис

Тренер Федерера: “После второй операции Роджер еще не занимался с большой интенсивностью”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

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Северин Люти рассказал о восстановлении своего подопечного после операции на колене.

Напомним, в этом году 38-летний швейцарец перенес два хирургических вмешательства из-за проблем с правым коленом (первое – в конце февраля, второе – во второй половине весны) и на корты не вернется до конца сезона.

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“У Роджера дела идут хорошо. Реабилитация после второй операции прошла согласно плану, – рассказал в эфире SRF Северин Люти. – Пока он еще не занимался с большой интенсивностью. Скоро у него начнется блок занятий по фитнесу с тренером по физической подготовке Пьерром Паганини”.

“Что я думаю по поводу комментариев, что у Роджера теперь никогда не будет шансов выиграть турнир Большого Шлема? Думаю, что каких-либо гарантий не существует ни для одного игрока. Для нас это не оскорбление, у каждого есть право на свое мнение. Всегда важно ставить перед собой свои цели, а не делать что-либо в отместку, желая доказать кому-то его неправоту. Так что мы просто идем дальше своим путем”.

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Источник:
srf.ch

Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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