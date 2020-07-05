Йоханна Конта: “Очень важно сделать всё возможное для того, чтобы мы смогли играть в теннис”

Новости
Вчера, 21:49
Elle Spirit Open. Свитолина не смогла пробиться в полуфинал турнира
03.07.20 22:10
Elle Spirit Open. Свитолина одержала одну победу в стартовый день турнира
02.07.20 18:56
Состоялась жеребьевка выставочного турнира в Швейцарии с участием Элины Свитолиной
01.07.20 09:40
Ястремская, Козлова и Костюк планируют выступить на турнире WTA в Праге
Член совета игроков WTA поделилась своим мнением по поводу возобновления турниров
Британская теннисистка рассказала о своём видении ситуации, связанной с паузой в сезоне.
“Моё мнение таково, что существующий мир всегда был очень несправедливым, но сейчас возник новый вид несправедливости. Я считаю, что теперь при принятии решений важно смотреть на общую картину. На последствия не только того, что мы можем не сыграть в этом году, но и в следующих. Как будет выглядеть тур в будущем.
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Я уверена в том, что бы мы не решили, это поможет будущему поколению получить наилучший шанс выступать в Туре. Лично я считаю, что очень важно сделать всё возможное для того, чтобы мы смогли играть в теннис. Мы не можем создавать такую ситуацию, в которой WTA не сможет существовать.
Теннисистам сложно принимать любые решения, мы не можем быть непредвзятыми. Так что, наверное, нам стоит прислушаться к людям, представляющих деловую сторону, чтобы мы смогли вернуться в существущий ранее Тур”.
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Источник:
opencourt.ca
Фото: Getty Images.