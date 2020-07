Роджер Федерер: “В последние месяцы я должен был подумать, действительно ли я хочу продолжать свою карьеру”

Кубок Украины. Манафов и Лазаренко выиграли одиночные титулы, Костюк победила в миксте

Швейцарский теннисист сегодня проводит онлайн-презентацию в Цюрихе.



Роджер Федерер представил в Интернете свою собственную модель кроссовок “The Roger” от бренда “On”. С прошлого года спортсмен стал одним из инвесторов швейцарского стартапа.

“Сегодня 17 лет с тех пор, как я выиграл свой первый Уимблдон. И, хотя мне жаль, что я не могу быть со всеми вами, но я могу представить тот проект, над которым мы долго работали. Это не теннисные кроссовки, это обувь для повседневной жизни. Надеюсь, что вы захотите их носить в какие-то приятные для себя моменты, может быть, когда будете смотреть матч своего любимого теннисиста, не знаю (смеется). Многие думали, что я работаю над собственной линией теннисных кроссовок, но это действительно долгий процесс. Может быть, когда-нибудь это и произойдет. Сейчас же это только начало, впереди вас будет ждать много чего, я надеюсь, что эта модель станет классической. Нам хотелось сделать нечто похожее на те спортивные туфли, которые были раньше, такую обувь, которую выпускали во времена Борга и Макинроя, но более удобную и с использованием современных технологий. Если кому-то я смогу поднять сегодня настроение, я буду очень доволен. Я рад, что наконец могу представить эту модель, потому что насколько бы ни было увлекательно хранить секрет, всегда ты чувствуешь опасение, как бы не проболтаться (смеется). Показывал ли я эту обувь Анне Винтур? Думаю, мой агент это сделал. Раз нет критики, это уже хорошо (смеется), конечно, я отправлю ей пару”.

Федерер также прокомментировал свое восстановление после двух операций на правом колене.

“Последние месяцы все вертелось вокруг моих двух операций. В основном я был на реабилитации, ходил на костылях, восстанавливался и продвигался вперед шаг за шагом. Сейчас я чувствую себя лучше. Я не на том уровне, когда бы я мог полноценно играть в теннис, но цель такая, чтобы я был готов к следующему году. Конечно, это был значимый период. Учитывая пандемию и две операции, я должен был подумать, действительно ли я хочу продолжать свою карьеру. В данный момент мне легко сказать, что я хочу, но, чтобы вернуться, мне нужно будет пройти долгий путь, я должен быть терпеливым в процессе восстановления. Вообще все события из-за коронавируса заставляют тебя задуматься и напоминают нам о том, что на самом деле важно в жизни: семья, друзья и здоровье. И получается так, что ты возвращаешься к основам всего. Мне не на что жаловаться, я был дома, мы занимались детьми. В Швейцарии высокое качество жизни, да и сейчас уже мы можем выходить наружу и радоваться лету, хотя все равно надо быть очень аккуратными. Но многим было действительно трудно, многим было страшно, кому-то было сложно психологически, так что нам всем нужно быть внимательными и почаще проявлять заботу об окружающих”.

