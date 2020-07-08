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Теннис

Первая партия защитных масок дизайна сестёр Осака уже распродана

Евгений НикитюкНет комментариев
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Наоми Осака работает над тем, чтобы маски были доступны покупателям из других стран мира

Наоми и Мари Осака запустили в продажу защитные маски несколько дней назад. Вырученные средства будут направлены в японское отделение UNICEF.

“Всем привет! Маски уже распроданы и я работаю над другим запуском продаж, который будет ориентирован на иностранных покупателей (проживающих за пределами Японии), потому что я видела, что у многих были проблемы с оформлением заказа. Всем спасибо, люблю вас! Буду держать вас в курсе”, – написала японка в Twiiter.

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Источник: btu.org.ua
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