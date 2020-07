Первая партия защитных масок дизайна сестёр Осака уже распродана

Элина Свитолина: "Чтобы выиграть турнир Большого Шлема, я должна удержать свой самый лучший уровень на протяжении двух недель"

Кубок Украины. Манафов и Лазаренко выиграли одиночные титулы, Костюк победила в миксте

Elle Spirit Open. Свитолина не смогла пробиться в полуфинал турнира

Elle Spirit Open. Свитолина одержала одну победу в стартовый день турнира

Наоми Осака работает над тем, чтобы маски были доступны покупателям из других стран мира



Наоми и Мари Осака запустили в продажу защитные маски несколько дней назад. Вырученные средства будут направлены в японское отделение UNICEF.

“Всем привет! Маски уже распроданы и я работаю над другим запуском продаж, который будет ориентирован на иностранных покупателей (проживающих за пределами Японии), потому что я видела, что у многих были проблемы с оформлением заказа. Всем спасибо, люблю вас! Буду держать вас в курсе”, – написала японка в Twiiter.

Hey everyone so the masks sold out I’m currently working on another launch geared towards international customers, (meaning everyone outside Japan), because I saw there was some confusion on how to order. Thanks guys, love you I’ll keep you updated. https://t.co/bXe9dyRg2l

— NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) July 8, 2020