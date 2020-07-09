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Теннис

Александр Зверев снялся с выставочного турнира в Германии

Евгений НикитюкНет комментариев
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Седьмая ракетка мира решил не принимать участие в показательных соревнованиях.

В соцсетях Зверев подтвердил, что сейчас тренируется вместе с Давидом Феррером. Ранее в СМИ уже сообщали, что испанец находится на испытательном сроке сотрудничества в качестве тренера Александра Зверева. Сейчас Зверев и Ферррер тренируются в Монте-Карло.

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Также немец написал, что его третий тест на Covid-19 показал отрицательный результат, как и все предыдущие.

“В этом месяце я собирался сыграть в Берлине, но принял решение оставаться на месте, продолжить работу с командой и не играть на турнирах, которые организовываются в это время”, – прокомментировал свой отказ от выступления Зверев.

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Фото: AP Photo.

Источник: btu.org.ua
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