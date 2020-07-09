Александр Зверев снялся с выставочного турнира в Германии

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В соцсетях Зверев подтвердил, что сейчас тренируется вместе с Давидом Феррером. Ранее в СМИ уже сообщали, что испанец находится на испытательном сроке сотрудничества в качестве тренера Александра Зверева. Сейчас Зверев и Ферррер тренируются в Монте-Карло.

Также немец написал, что его третий тест на Covid-19 показал отрицательный результат, как и все предыдущие.

“В этом месяце я собирался сыграть в Берлине, но принял решение оставаться на месте, продолжить работу с командой и не играть на турнирах, которые организовываются в это время”, – прокомментировал свой отказ от выступления Зверев.

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Фото: AP Photo.