На теннисном турнире в Берлине будут использовать дроны

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Эдвин Вайндорфер, организатор “bett1ACES”, прокомментировал предстоящие соревнования в Германии.
Уже на следующей неделе в Берлине пройдет выставочный турнир с участием топ-игроков, среди которых и украинка Элина Свитолина. Трансляцию матчей болельщики смогут посмотреть в прямом эфире на телеканале “Eurosport 1” и по запросу через приложение “Eurosport”.
“Мы очень рады объединиться с таким престижным партнером как “Eurosport” на общеевропейском уровне, – рассказал Вайндорфер, – и с нетерпением ждем возможности представить теннисный турнир “bett1ACES” с такими технологичными новинками, как интеграция дронов и технология “HawkEye Live” для прямой трансляции на обоих турнирах.
В эти трудные времена мы очень рады демонстрировать теннис мирового уровня фанатам всего мира. Мы несем большую ответственность и будем соблюдать строгие меры гигиены и безопасности для всех игроков, болельщиков и персонала”.
Напомним, что соревнования среди женщин и мужчин пройдут на траве на новом Центральном корте стадиона Steffi Graf в теннисном клубе LTTC Rot-Weiss (13-15 июля), после чего турнир переедет на хардовый корт на специально построенной арене в ангаре берлинского аэропорта Темпельхоф (17-19 июля).
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Der Steffi Graf Centre Court wird gerade von @rudimollo und @robertstrombachs getestet. Das erste Mal auf Rasen in Berlin. +++++ Right now on steffi graf stadium we have rudi molleker and robert strombach testing the grasscourt surface. Two young players from berlin. Tickets: https://www.eventimsports.de/ols/bett1aces/ 🔜🎾🌱🙌 #bett1aces #tennisaddict #urbantennis #steffigrafstadion #tennisislife #tennisathome #tennislove #grasscourt #tennisaddict #tennisfans #steffigrafstadium #tennisturnier #hygieneconcept
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Источник:
eurosport.com
Фото: Getty Images.