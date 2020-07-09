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Теннис

На теннисном турнире в Берлине будут использовать дроны

Евгений НикитюкНет комментариев
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Эдвин Вайндорфер, организатор “bett1ACES”, прокомментировал предстоящие соревнования в Германии.

Уже на следующей неделе в Берлине пройдет выставочный турнир с участием топ-игроков, среди которых и украинка Элина Свитолина. Трансляцию матчей болельщики смогут посмотреть в прямом эфире на телеканале “Eurosport 1” и по запросу через приложение “Eurosport”.

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“Мы очень рады объединиться с таким престижным партнером как “Eurosport” на общеевропейском уровне, – рассказал Вайндорфер, – и с нетерпением ждем возможности представить теннисный турнир “bett1ACES” с такими технологичными новинками, как интеграция дронов и технология “HawkEye Live” для прямой трансляции на обоих турнирах.

В эти трудные времена мы очень рады демонстрировать теннис мирового уровня фанатам всего мира. Мы несем большую ответственность и будем соблюдать строгие меры гигиены и безопасности для всех игроков, болельщиков и персонала”.

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Напомним, что соревнования среди женщин и мужчин пройдут на траве на новом Центральном корте стадиона Steffi Graf в теннисном клубе LTTC Rot-Weiss (13-15 июля), после чего турнир переедет на хардовый корт на специально построенной арене в ангаре берлинского аэропорта Темпельхоф (17-19 июля).

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Der Steffi Graf Centre Court wird gerade von @rudimollo und @robertstrombachs getestet. Das erste Mal auf Rasen in Berlin. +++++ Right now on steffi graf stadium we have rudi molleker and robert strombach testing the grasscourt surface. Two young players from berlin. Tickets: https://www.eventimsports.de/ols/bett1aces/ 🔜🎾🌱🙌 #bett1aces #tennisaddict #urbantennis #steffigrafstadion #tennisislife #tennisathome #tennislove #grasscourt #tennisaddict #tennisfans #steffigrafstadium #tennisturnier #hygieneconcept

A post shared by 🎾🎾bett1_ACES🎾🎾 (@bett1_aces) on Jul 7, 2020 at 2:01am PDT

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A post shared by 🎾🎾bett1_ACES🎾🎾 (@bett1_aces) on Jul 7, 2020 at 9:33am PDT

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Источник:
eurosport.com

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Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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