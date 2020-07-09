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Теннис

Векич и Бельц прекратили сотрудничество

Евгений НикитюкНет комментариев
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Донна Векич рассталась со своим тренером после двух с половиной лет работы

Об этом сообщил сам немец в социальных сетях:

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“К сожалению, у Донны и меня были разные взгляды на тренировки и турнирное расписание после возобновления Тура, именно поэтому теперь мы пойдём разными путями. Я благодарен Донне за последние 2,5 года, это было замечательное путешествие, и я всегда получал удовольствие от нашей работы. Удачи тебе в будущем. Готов к новым приключениям”.

Позднее Донна ответила на публикацию Бельца: “Я впервые слышу о разных взглядах на тренировки и календарь”.

Векич и Бельц начали сотрудничество в ноябре 2017 года. С тех пор хорватка установила личные рекорды на всех турнирах Большого Шлема (лучший – 1/4 финала US Open) и поднялась на 19-е место в рейтинге WTA.

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Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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