Векич и Бельц прекратили сотрудничество

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Донна Векич рассталась со своим тренером после двух с половиной лет работы
Об этом сообщил сам немец в социальных сетях:
“К сожалению, у Донны и меня были разные взгляды на тренировки и турнирное расписание после возобновления Тура, именно поэтому теперь мы пойдём разными путями. Я благодарен Донне за последние 2,5 года, это было замечательное путешествие, и я всегда получал удовольствие от нашей работы. Удачи тебе в будущем. Готов к новым приключениям”.
Позднее Донна ответила на публикацию Бельца: “Я впервые слышу о разных взглядах на тренировки и календарь”.
Well this is the first time I’m hearing of different views in practice and tournament schedules…?
— Donna Vekic (@DonnaVekic) July 8, 2020
Векич и Бельц начали сотрудничество в ноябре 2017 года. С тех пор хорватка установила личные рекорды на всех турнирах Большого Шлема (лучший – 1/4 финала US Open) и поднялась на 19-е место в рейтинге WTA.
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Фото: Getty Images.