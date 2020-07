Векич и Бельц прекратили сотрудничество

Леся Цуренко: "Сейчас самая главная проблема – это путешествия"

Донна Векич рассталась со своим тренером после двух с половиной лет работы



Об этом сообщил сам немец в социальных сетях:

“К сожалению, у Донны и меня были разные взгляды на тренировки и турнирное расписание после возобновления Тура, именно поэтому теперь мы пойдём разными путями. Я благодарен Донне за последние 2,5 года, это было замечательное путешествие, и я всегда получал удовольствие от нашей работы. Удачи тебе в будущем. Готов к новым приключениям”.

Позднее Донна ответила на публикацию Бельца: “Я впервые слышу о разных взглядах на тренировки и календарь”.

Well this is the first time I’m hearing of different views in practice and tournament schedules…?

— Donna Vekic (@DonnaVekic) July 8, 2020