В Великобритании пройдет выставочный турнир в командном формате

Новости

Леся Цуренко: "Сейчас самая главная проблема – это путешествия"

Элина Свитолина: "Чтобы выиграть турнир Большого Шлема, я должна удержать свой самый лучший уровень на протяжении двух недель"

Кубок Украины. Манафов и Лазаренко выиграли одиночные титулы, Костюк победила в миксте

Elle Spirit Open. Свитолина не смогла пробиться в полуфинал турнира

Джейми Маррей организует еще один розыгрыш «Battle of the Brits», в котором сыграют и мужчины, и женщины.



Турнир должен стартовать в национальном британском теннисном центре в Рохэмптоне на неделе с 27 июля.

Капитаны двух команд соберут по 6 теннисистов и теннисисток, которые будут бороться между собой в одиночном, парном разрядах и миксте.

✔ Список турниров июля во время паузы в официальном сезоне



Добровольные пожертвования

Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!



Помочь

Фото: Getty Images.