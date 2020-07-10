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Теннис

В Великобритании пройдет выставочный турнир в командном формате

Евгений НикитюкНет комментариев
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Турнир должен стартовать в национальном британском теннисном центре в Рохэмптоне на неделе с 27 июля.

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Капитаны двух команд соберут по 6 теннисистов и теннисисток, которые будут бороться между собой в одиночном, парном разрядах и миксте.

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Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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