В Великобритании пройдет выставочный турнир в командном формате

Новости
08.07.20 18:24
Леся Цуренко: "Сейчас самая главная проблема – это путешествия"
07.07.20 20:54
Элина Свитолина: "Чтобы выиграть турнир Большого Шлема, я должна удержать свой самый лучший уровень на протяжении двух недель"
05.07.20 21:27
Кубок Украины. Манафов и Лазаренко выиграли одиночные титулы, Костюк победила в миксте
04.07.20 21:49
Elle Spirit Open. Свитолина не смогла пробиться в полуфинал турнира
Джейми Маррей организует еще один розыгрыш «Battle of the Brits», в котором сыграют и мужчины, и женщины.
Турнир должен стартовать в национальном британском теннисном центре в Рохэмптоне на неделе с 27 июля.
Капитаны двух команд соберут по 6 теннисистов и теннисисток, которые будут бороться между собой в одиночном, парном разрядах и миксте.
✔ Список турниров июля во время паузы в официальном сезоне
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Фото: Getty Images.