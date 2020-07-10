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Теннис

Все зрители на турнире в США обязаны будут носить маски

Евгений НикитюкНет комментариев
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Организаторы крупного командного чемпионата WTT рассказали о правилах на турнире.

Как рассказал исполнительный директор World Team Tennis Карлос Силва, такое решение было принято организаторами самостоятельно.

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“Изначально, так как соревнования проходят на открытом воздухе, мы не требовали от зрителей ношение маски, – отметил Силва. – Но мы изменили свой подход, мы сделали это раньше, чем кто-либо другой. Около 10 дней назад мы приняли решение, что всем болельщикам нужно носить маски. Таким будет требование, чтобы попасть на стадион. Если вы будете есть хот-дог или пить свой напиток, то после этого нужно вновь надеть маску. Если вы не хотите этого делать, то не приходите на стадион, мы с радостью вернем деньги за билеты”.

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По словам Силвы, участники турнира должны быть протестированы дома до того, как они приедут в Западную Вирджинию, и уже на месте в спортивном центре. Если у кого-либо из игроков будет положительный результат теста на коронавирус, его отправят на карантин и через сутки проведут повторный тест. Отменять турнир из-за этого не будут, но проверят состояние здоровья тех, кто контактировал с этим игроком. Позднее все участники и персонал пройдут очередное тестирование во время второй недели соревнований. Игроки также должны будут носить маски, когда они находятся вместе с командой на трибуне возле того участника или участников, которые проводят матч. На самом корте во время поединка не будет детей, подающих мячи, но при желании и наличии маски с выполнением этих функций могут помочь коллеги игрока/игроков по команде.

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Соревнования в США пройдут с 12 по 30 июля, затем полуфиналы будут сыграны 1 августа, а финал – 2 августа.

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Источник:
opencourt.ca

Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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