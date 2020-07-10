Все зрители на турнире в США обязаны будут носить маски

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Организаторы крупного командного чемпионата WTT рассказали о правилах на турнире.



Как рассказал исполнительный директор World Team Tennis Карлос Силва, такое решение было принято организаторами самостоятельно.

“Изначально, так как соревнования проходят на открытом воздухе, мы не требовали от зрителей ношение маски, – отметил Силва. – Но мы изменили свой подход, мы сделали это раньше, чем кто-либо другой. Около 10 дней назад мы приняли решение, что всем болельщикам нужно носить маски. Таким будет требование, чтобы попасть на стадион. Если вы будете есть хот-дог или пить свой напиток, то после этого нужно вновь надеть маску. Если вы не хотите этого делать, то не приходите на стадион, мы с радостью вернем деньги за билеты”.

По словам Силвы, участники турнира должны быть протестированы дома до того, как они приедут в Западную Вирджинию, и уже на месте в спортивном центре. Если у кого-либо из игроков будет положительный результат теста на коронавирус, его отправят на карантин и через сутки проведут повторный тест. Отменять турнир из-за этого не будут, но проверят состояние здоровья тех, кто контактировал с этим игроком. Позднее все участники и персонал пройдут очередное тестирование во время второй недели соревнований. Игроки также должны будут носить маски, когда они находятся вместе с командой на трибуне возле того участника или участников, которые проводят матч. На самом корте во время поединка не будет детей, подающих мячи, но при желании и наличии маски с выполнением этих функций могут помочь коллеги игрока/игроков по команде.

Соревнования в США пройдут с 12 по 30 июля, затем полуфиналы будут сыграны 1 августа, а финал – 2 августа.



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Источник:

opencourt.ca

Фото: Getty Images.