Пятница, 10 июля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисWTA приняла решение касательно рейтинга после возобновления сезона
Теннис

WTA приняла решение касательно рейтинга после возобновления сезона

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Новости

08.07.20 18:24

Леся Цуренко: "Сейчас самая главная проблема – это путешествия"

07.07.20 20:54

Элина Свитолина: "Чтобы выиграть турнир Большого Шлема, я должна удержать свой самый лучший уровень на протяжении двух недель"

05.07.20 21:27

Кубок Украины. Манафов и Лазаренко выиграли одиночные титулы, Костюк победила в миксте

04.07.20 21:49

Elle Spirit Open. Свитолина не смогла пробиться в полуфинал турнира

Женская теннисная ассоциация представила временные изменения в рейтинговой системе из-за паузы в Туре

Как сообщается на сайте WTA, организация последовала модели ATP-тура – изменённый рейтинг будет включать в себя результаты теннисисток с марта 2019 года по декабрь 2020 года, а именно:

Читайте также:  Доха. Бердых стал вторым финалистом турнира

– 16 лучших результатов в одиночном разряде / 11 лучших результатов в парном разряде;
– разбивка рейтинговых очков (rankings breakdown) будет включать в себя очки, заработанные на турнирах WTA и Большого Шлема;
– теннисистке нельзя дважды учитывать в рейтинге очки, заработанные на одних и тех же турнирах WTA и Большого Шлема;
– очки, заработанные на турнирах WTA в 2020 году, сгорят после того, как состоится запланированный турнир в 2021 году, или через 52 недели, в зависимости от того, что произойдёт раньше.

Читайте также:  Свитолина: Очень приятно начинать сезон в Брисбене

> Участницы WTA-тура возобновят сезон с замороженным рейтингом

Квалификация на Итоговый турнир WTA Finals:
В чемпионскую гонку WTA, которая определяет участниц Итогового турнира сезона, будут включены 16 лучших результатов теннисисток в 2020 году в одиночном разряде и 11 лучших результатов для теннисисток, выступающих в парном разряде.

> Теннисный сезон будет возобновлен в августе: все новости по теме

Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!

Помочь

Источник:
www.wtatennis.com

Читайте также:  Контрексевиль. Завацкая выиграла крупнейший титул в карьере

Источник: btu.org.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

два + 18 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Надежда Киченок: “Обычно в это время года мы бы собиралась на обеде на Уимблдоне”

Федерер: Завершение карьеры? Уже скоро

Маленький город в США примет турнир WTA International

Тим и Берреттини обеспечили себе места в полуфинале на турнире в Австрии

Кики Бертенс: “Пока сложно принять окончательное решение по поводу выступления на US Open”

Закрыть