WTA приняла решение касательно рейтинга после возобновления сезона

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Как сообщается на сайте WTA, организация последовала модели ATP-тура – изменённый рейтинг будет включать в себя результаты теннисисток с марта 2019 года по декабрь 2020 года, а именно:

– 16 лучших результатов в одиночном разряде / 11 лучших результатов в парном разряде;

– разбивка рейтинговых очков (rankings breakdown) будет включать в себя очки, заработанные на турнирах WTA и Большого Шлема;

– теннисистке нельзя дважды учитывать в рейтинге очки, заработанные на одних и тех же турнирах WTA и Большого Шлема;

– очки, заработанные на турнирах WTA в 2020 году, сгорят после того, как состоится запланированный турнир в 2021 году, или через 52 недели, в зависимости от того, что произойдёт раньше.

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Квалификация на Итоговый турнир WTA Finals:

В чемпионскую гонку WTA, которая определяет участниц Итогового турнира сезона, будут включены 16 лучших результатов теннисисток в 2020 году в одиночном разряде и 11 лучших результатов для теннисисток, выступающих в парном разряде.

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Источник:

www.wtatennis.com