WTA приняла решение касательно рейтинга после возобновления сезона

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08.07.20 18:24
Леся Цуренко: "Сейчас самая главная проблема – это путешествия"
07.07.20 20:54
Элина Свитолина: "Чтобы выиграть турнир Большого Шлема, я должна удержать свой самый лучший уровень на протяжении двух недель"
05.07.20 21:27
Кубок Украины. Манафов и Лазаренко выиграли одиночные титулы, Костюк победила в миксте
04.07.20 21:49
Elle Spirit Open. Свитолина не смогла пробиться в полуфинал турнира
Женская теннисная ассоциация представила временные изменения в рейтинговой системе из-за паузы в Туре
Как сообщается на сайте WTA, организация последовала модели ATP-тура – изменённый рейтинг будет включать в себя результаты теннисисток с марта 2019 года по декабрь 2020 года, а именно:
– 16 лучших результатов в одиночном разряде / 11 лучших результатов в парном разряде;
– разбивка рейтинговых очков (rankings breakdown) будет включать в себя очки, заработанные на турнирах WTA и Большого Шлема;
– теннисистке нельзя дважды учитывать в рейтинге очки, заработанные на одних и тех же турнирах WTA и Большого Шлема;
– очки, заработанные на турнирах WTA в 2020 году, сгорят после того, как состоится запланированный турнир в 2021 году, или через 52 недели, в зависимости от того, что произойдёт раньше.
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Квалификация на Итоговый турнир WTA Finals:
В чемпионскую гонку WTA, которая определяет участниц Итогового турнира сезона, будут включены 16 лучших результатов теннисисток в 2020 году в одиночном разряде и 11 лучших результатов для теннисисток, выступающих в парном разряде.
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Источник:
www.wtatennis.com