“Браво! Это потрясающе”: теннисисты поблагодарили Уимблдон за финансовую помощь

Игроки в соцсетях написали благодарность организаторам за материальную поддержку.



В пятницу организаторы Уимблдона сообщили, что заплатят в общей сложности 10 миллионов фунтов стерлингов более 600 теннисистам, которые по рейтингу попадали на мэйджор. Из-за пандемии коронавируса турнир в Великобритании был отменен, а AELTC получит выплаты по страховке.

В соцсетях теннисисты решили поблагодарить турнир Большого Шлема за их решение.

“Какой приятный жест! В такие трудные времена!”: Паола Бадоса.

“Потрясающий жест, особенно для тех игроков, которые сейчас в этом нуждаются”: Белинда Бенчич.

“Браво!”: Кончита Мартинес.

“Тяжелые времена. Хороший поступок. Большое уважение”: Лара Арруабаррена.

“Замечательные новости! Всегда на высоте и всегда лидеры нашего спорта. Молодцы”: Ким Клейстерс.

“Как же здорово, Уимблдон! Не то чтобы мы были удивлены”: Шелби Роджерс.

“Потрясающий жест. Как всегда, все по первому классу”: Люка Пуй.

“Снимаю шляпу перед Уимблдоном. Вот как нужно заботиться о своих игроках. US Open стоит последовать примеру вместо того, чтобы продвигать дальше этот нонсенс”: Лукаш Лацко.

“Лучший турнир в истории игры устанавливает верный стандарт для нас. Спасибо”: Сомдев Девварман.

Such a nice gesture @Wimbledon on these tough moments. Means the world for us, thank you 🙏 https://t.co/sF40g23viJ — Paula Badosa (@paulabadosa) July 10, 2020

Amazing gesture @Wimbledon 👏🏼👏🏼👏🏼 especially for players that need it rn https://t.co/bIJmBGaabC — Belinda Bencic (@BelindaBencic) July 10, 2020

Bravo 👏👏👏👏!!! https://t.co/6R1s26o6iQ — Conchita Martínez (@conchitamartinz) July 10, 2020

Tough moments. Nice move. Lots of respect. https://t.co/ePWDjAG87C — Lara Arruabarrena (@laraarrua) July 10, 2020

Amazing news — always a class act and leader of our sport !! Well done @Wimbledon – can’t wait to be back next year ! 💚💜 https://t.co/BFok5ZSDQI — Kim Clijsters (@Clijsterskim) July 10, 2020

So good from @Wimbledon …not that we are surprised! 💞🍓🌱😱👏🏼 https://t.co/r5cjxhCszv — Shelby Rogers (@Shelby_Rogers_) July 10, 2020

Always been, and always will be my favourite tournament. Thank you for this nice gesture @Wimbledon 🙏 — Kirsten Flipkens (@FlipperKF) July 10, 2020

✨Amazing gesture from @Wimbledon ✨Classy as always✨ https://t.co/pwC1o7v78p — Lucas Pouille (@la_pouille) July 10, 2020

Hats off to Wimbledon. This is how you take care of your players. US Open should follow instead of pushing this nonsense. We can resume tour later when conditions are better. — Lukas Lacko (@lukilacko) July 10, 2020

The best tournament in the history of the game is setting the right standards for us. Thank you! 🙌🏽🙌🏽 https://t.co/P2L3BU3FG2 — Somdev Devvarman (@SomdevD) July 10, 2020

Thank you @Wimbledon 💚💜 https://t.co/FCDKoL6epw — Ken Skupski 🏡 (@k_skupski) July 10, 2020

Respect to @Wimbledon 👏👏 ウインブルドンが開催されてれば出場できた選手達に保険から戻ったお金を配るというニュース👏👏 https://t.co/S8fs0VhF5w — ダニエル太郎/Taro Daniel (@tarodaniel93) July 10, 2020

Фото: Sven Thomann.