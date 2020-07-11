Цибулкова, Лисицки и Кербер в списке лучших матчей четвёртого круга на Уимблдоне

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Женская теннисная ассоциация выбирает самые яркие матчи на травяном турнире Большого Шлема

1999: Винус Уильямс (США, 6) – Анна Курникова (Россия, 17) 3:6, 6:3, 6:2

Теннисистки провели третью встречу, в которой американка праздновала третью победу. Ранее Уильямс обыграла Курникову на харде в Майами и грунте в Риме. В итоге теннисистка дошла до четвертьфинала на Уимблдоне.

2005: Анастасия Мыскина (Россия, 9) – Елена Дементьева (Россия, 6) 1:6, 7:6(9), 7:5

Россиянки впервые за десять встреч сыграли друг против друга на травяном покрытии и матч завершился седьмой победой Мыскиной, которая уступала соотечественнице со счётом 1:6, 0:3. В следующем раунде россиянка уступила третьей сеяной Амели Моресмо.

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2008: Агнешка Радваньска (Польша, 14) – Светлана Кузнецова (Россия, 4) 6:4, 1:6, 7:5

Полька впервые играла на Уимблдоне в статусе сеяной теннисистки. В решающем сете Радваньской удалось отыграться со счётом 4:1 в пользу соперницы. Теннисистка также завершила своё выступление на стадии четвертьфинала.

2010: Серена Уильямс (США, 1) – Мария Шарапова (Россия, 16) 7:6(9), 6:4

Теннисистки во второй раз встретились на кортах Уимблдона: в 2004 году россиянка обыграла соперницу в финальном матче. В этом розыгрыше турнира Уильямс не проиграла ни одного сета на пути к титулу.

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2011: Доминика Цибулкова (Словакия, 24) – Каролин Возняцки (Дания, 1) 1:6, 7:6(5), 7:5

Словацкая теннисистка одержала вторую победу над лидером женского рейтинга: впервые ей это удалось на старте этого же сезона в Сиднее, где она также обыграла Возняцки. В четвертьфинале Цибулкова проиграла будущей финалистке Марии Шараповой.

2013: Сабин Лисицки (Германия, 23) – Серена Уильямс (США, 1) 6:2, 1:6, 6:4

Немка прервала самую продолжительную победную серию американской теннисистки, которая составляла 34 матча. В решающем сете Лисицки была в двух геймах от поражения, уступая со счётом 1:4. В итоге Сабин дошла до финала – пока единственного матча на данной стадии турниров Большого Шлема в её карьере.

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2014: Анжелик Кербер (Германия, 9) – Мария Шарапова (Россия, 5) 7:6(4), 4:6, 6:4

В этом розыгрыше турнира Кербер впервые в карьере обыграла представительницу Топ-10 на турнире Большого Шлема, до этого проиграв в девяти подобных матчах. Также немка уступила в четырёх их предыдущих пяти матчей против Шараповой. В четвертьфинале Анжелик потерпела поражение от Эжени Бушар, которая дошла до финала турнира.

2019: Элисон Риск (США) – Эшли Барти (Австралия, 1) 3:6, 6:2, 6:3

Американская теннисистка победила новоиспечённую чемпионку Ролан Гаррос и впервые обыграла первую ракетку мира. Также Риск впервые вышла в четвертьфинал турнира Большого Шлема

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Источник:

www.wtatennis.com

Фото: Getty Images.