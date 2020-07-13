Понедельник, 13 июля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисШмидлова стала чемпионкой домашнего турнира в Братиславе
Теннис

Шмидлова стала чемпионкой домашнего турнира в Братиславе

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Новости

11.07.20 15:31

Элина Свитолина стартует на соревнованиях в Германии

08.07.20 18:24

Леся Цуренко: "Сейчас самая главная проблема – это путешествия"

07.07.20 20:54

Элина Свитолина: "Чтобы выиграть турнир Большого Шлема, я должна удержать свой самый лучший уровень на протяжении двух недель"

05.07.20 21:27

Кубок Украины. Манафов и Лазаренко выиграли одиночные титулы, Костюк победила в миксте

Анна-Каролина Шмидлова победила на соревнованиях в Словакии

В финальном матче Privatbanka Open словачка (№179 WTA), посеянная под третьим номером, обыграла вторую ракетку турнира Викторию Кужмову (№82): 3:6, 6:3, 6:4. Отметим, что в полуфинале Шмидлова оказалась сильнее лидера посева Белинды Бенчич (6:3, 1:6, 6:3). В конце июня швейцарка победила на первом турнире в Братиславе.

Читайте также:  Стаховский и Гранольерс выиграли турнир в Ньюпорте

В рамках теннисной серии “Peugeot Tennis Tour 2020 by Fortuna” пройдут ещё три турнира: в Пьештянах (23-26 июля), Жилине (30 июля – 2 августа) и Прешове (25-28 августа).
Шмидлова стала чемпионкой домашнего турнира в Братиславе

Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!

Помочь

Фото: TASR.

Источник: btu.org.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

3 × 1 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Маттео Берреттини стал чемпионом первого розыгрыша Ultimate Tennis Showdown

Циципас и Берреттини сыграют в финале турнира UTS

Марта Костюк: “Выбираться из психологической пропасти помогает мама”

Костюк: Времени нет, даже сериал не могу нормально посмотреть

Гёргес начала сотрудничество с бывшим тренером Бертенс

Закрыть