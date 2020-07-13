Шмидлова стала чемпионкой домашнего турнира в Братиславе

Новости
11.07.20 15:31
Элина Свитолина стартует на соревнованиях в Германии
08.07.20 18:24
Леся Цуренко: "Сейчас самая главная проблема – это путешествия"
07.07.20 20:54
Элина Свитолина: "Чтобы выиграть турнир Большого Шлема, я должна удержать свой самый лучший уровень на протяжении двух недель"
05.07.20 21:27
Кубок Украины. Манафов и Лазаренко выиграли одиночные титулы, Костюк победила в миксте
Анна-Каролина Шмидлова победила на соревнованиях в Словакии
В финальном матче Privatbanka Open словачка (№179 WTA), посеянная под третьим номером, обыграла вторую ракетку турнира Викторию Кужмову (№82): 3:6, 6:3, 6:4. Отметим, что в полуфинале Шмидлова оказалась сильнее лидера посева Белинды Бенчич (6:3, 1:6, 6:3). В конце июня швейцарка победила на первом турнире в Братиславе.
В рамках теннисной серии “Peugeot Tennis Tour 2020 by Fortuna” пройдут ещё три турнира: в Пьештянах (23-26 июля), Жилине (30 июля – 2 августа) и Прешове (25-28 августа).
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Фото: TASR.