Шмидлова стала чемпионкой домашнего турнира в Братиславе

Новости

Элина Свитолина стартует на соревнованиях в Германии

Леся Цуренко: "Сейчас самая главная проблема – это путешествия"

Элина Свитолина: "Чтобы выиграть турнир Большого Шлема, я должна удержать свой самый лучший уровень на протяжении двух недель"

Кубок Украины. Манафов и Лазаренко выиграли одиночные титулы, Костюк победила в миксте

Анна-Каролина Шмидлова победила на соревнованиях в Словакии



В финальном матче Privatbanka Open словачка (№179 WTA), посеянная под третьим номером, обыграла вторую ракетку турнира Викторию Кужмову (№82): 3:6, 6:3, 6:4. Отметим, что в полуфинале Шмидлова оказалась сильнее лидера посева Белинды Бенчич (6:3, 1:6, 6:3). В конце июня швейцарка победила на первом турнире в Братиславе.

В рамках теннисной серии “Peugeot Tennis Tour 2020 by Fortuna” пройдут ещё три турнира: в Пьештянах (23-26 июля), Жилине (30 июля – 2 августа) и Прешове (25-28 августа).





Добровольные пожертвования

Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!



Помочь

Фото: TASR.