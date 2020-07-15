Боб Брайан: “На церемонии награждения на Уимблдоне было каких-то 20 человек”

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Братья Брайаны – об отмене Уимблдоне и своем противостоянии в финале микста в 2008 году.



“То, что в этом году не проходит Уимблдон, – это большой облом. Это самые запоминающиеся недели сезона, – рассказывает Боб. – Во время турнира мы живем неподалеку в частном доме и каждый раз, когда проходим мимо кортов, то мурашки идут по коже от этого исторического места. Наша мама играла там еще в 60-е. Это одна из причин, почему мы еще продолжаем играть – чтобы вновь пережить эти чувства от выступления на Уимблдоне. Конечно, что бы ни произошло, мы все равно вернемся туда. Будем на турнире в качестве зрителей или играть на турнире легенд. Попросим Тима Хенмена, чтобы он помог нам стать членами клуба, будем привозить семьи”.

В 2008 году братья сыграли друг против друга в рамках турнира в миксте: Боб выступил в дуэте с Самантой Стосур, а Майк – с Катариной Среботник. Этот финал состоялся сразу же после финального матча Рафаэля Надаля и Роджера Федерера, который продолжался почти 5 часов. На корт участники финала в смешанном разряде вышли около 9:40 вечера.

“На улице была кромешная тьма, но мы играли, – вспоминает Майк. – Мы убедили наших напарниц, мол, давайте сыграем, мы же войдем в историю. Клуб согласился: они не хотели открывать двери комплекса ради одного лишь матча в понедельник. И на самом деле потом еще 3 дня шли дожди, так что, я даже не знаю, какие еще варианты у нас могли быть. Есть фотографии, где Боб держит трофей, а на заднем плане вообще ничего не видно”.

“Я повел себя дерзко. Когда на корте была церемония награждения, то за ней следили только работники турнира, было каких-то 20 человек. Я подбросил трофей и верхняя его честь отлетела и ударила меня по голове”.

> Организаторы Уимблдона выплатят деньги игрокам, которые могли бы сыграть на турнире в этом году



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Источник:

telegraph.co.uk

Фото: Getty Images.