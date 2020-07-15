Букмекеры: Квитова – фаворит в финальном матче против Свитолиной на турнире в Берлине

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bett1 ACES. Свитолина выиграла в матче с Севастовой и вышла в финал

Сегодня на травяном корте турнира bett1 ACES в Берлине состоится финальный поединок в котором сыграют Элина Свитолина и Петра Квитова



По мнению букмекерской компании 22BET, фавориткой противостояния является чешская теннисистка. На ее победу предлагается коэффициент 1,36, тогда как успех Элины Свитолиной оценивается коэффициентом 2,992. Напомним, что первая ракетка Украины в прошлом году сыграла в полуфинале Уимблдона, а Петра Квитова дважды становилась чемпионкой травяного мэйджора (2011, 2014).

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Элина Свитолина и Петра Квитова встречались друг с другом девять раз и семь побед в этих поединках одержала чешская теннисистка. На травяном покрытии девушки проведут первый очный поединок.

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На соревнованиях в Берлине Свитолина стартовала с полуфинала, где обыграла Анастасию Севастову 7-6(2), 6-3. Квитова начала турнир с четвертьфинальной стадии и на пути в финал победила Андреа Петкович 6-4 6-1 и Кики Бертенс 6-3 6-2.



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