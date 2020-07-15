Елена Остапенко: “Сейчас в США ещё очень опасно путешествовать”

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Даяна Ястремская возобновит сезон на турнире WTA в Палермо

Элина Свитолина: "Защита очков могла бы мотивировать меня поехать в США"

Элина Свитолина может не сыграть на турнирах в США

bett1 ACES. Свитолина выиграла в матче с Севастовой и вышла в финал

Латвийская теннисистка пока не планирует выступать на американских турнирах



41-я ракетка мира рассказала о трудностях в поиске мотивации и планах на ближайшее время.

“Если бы была хоть какая-нибудь ясность, то все бы знали к чему готовиться. Ты тренируешься перед турниром, а затем появляется информация, что он не состоится. Я хочу, чтобы этот год поскорее закончился.

Первым турниром, на котором я планирую сыграть, будет Палермо. Затем, возможно, я поеду в Прагу, но это будет зависеть от ситуации с карантином. По турнирам в США пока нет никаких планов, потому что сейчас туда ещё очень опасно путешествовать”.

> Элина Свитолина: “Защита очков могла бы мотивировать меня поехать в США”

Остапенко также отметила, что сомневается в том, что US Open и другие крупные турниры состоятся в этом году.

29-30 июля латвийка примет участие в командном матче сборных Латвии и Эстонии “Merks Cup”, который пройдёт в Таллине. Помимо Остапенко, за Латвию сыграют Анастасия Севастова, Эрнест Гулбис и Карлис Озолиньш. Эстонию представят Анетт Контавейт, Кайя Канепи, Юрген Зопп и Владимир Иванов.



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Источник:

sportacentrs.com

Фото: Evija Trifanova/LETA.