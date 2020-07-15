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Теннис

Свитолина – Квитова: украинка аутсайдер финального матча Bett1 Aces Berlin

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Источник – Чемпион.

Чешка Петра Квитова является безоговорочным фаворитом финальной игры Bett1 Aces Berlin против украинки Элины Свитолиной, по мнению букмекеров.

Специалисты букмекерской компании Parimatch оценивают победу Квитовой коэффициентом – 1,26. Победа первой ракетки Украины – 3,85.

Напомним, история очных встреч с Квитовой для Свитолиной – крайне неутешительная. Соперницы встречались между собой 9 раз. Счет – 7:2 в пользу чешки. Правда, последний поединок, в ноябре 2018 года, завершился уверенной победой Свитолиной – 6:3, 6:3.

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Финальный поединок на травяных кортах Берлин запланировано на сегодня, 15 июля. Ориентировочное начало в 18:30 по киевскому времени. Прямая трансляция на нашем сайте по ссылке.

В полуфинале Элина уверенно победила Севастову, а квитова обыграла Бертенс.

Источник: champion.com.ua
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