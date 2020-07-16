bett1 ACES. Свитолина и Квитова не сыграют свой финал на траве

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bett1 ACES. Свитолина выиграла в матче с Севастовой и вышла в финал
Финальный поединок теннисисток перенесен на пятницу и будет сыгран на харде.
bett1 ACES
Берлин, Германия • 13-19 июля • мужской и женский турниры
Сегодня Элина Свитолина и Петра Квитова должны были встретиться в финале соревнований на травяном корте. Из-за дождя организаторы перенесли старт игрового дня на вечер: сейчас в Берлине проходит мужской финал.
В итоге на турнире решили отменить проведение поединка Свитолина – Квитова на траве и перенесли финальный матч на корт в специально построенной арене в ангаре берлинского аэропорта Темпельхоф, где с пятницы стартует второй мини-турнир в рамках “bett1 ACES”. Напомним, что этот этап соревнований пройдет на хардовом покрытии.
Завтра участников турнира в Германии ждет выходной.
The @bett1aces womens grass final will not be played. Instead, the final will be moved to Friday inside the Tempelhof Airport hangar on hard court.
Tomorrow remains a break day for the event.
— Jimmie48 Photography (@JJlovesTennis) July 15, 2020
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Фото: EPA.