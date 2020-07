bett1 ACES. Свитолина и Квитова не сыграют свой финал на траве

Даяна Ястремская возобновит сезон на турнире WTA в Палермо

Финальный поединок теннисисток перенесен на пятницу и будет сыгран на харде.



bett1 ACES

Берлин, Германия • 13-19 июля • мужской и женский турниры

Сегодня Элина Свитолина и Петра Квитова должны были встретиться в финале соревнований на травяном корте. Из-за дождя организаторы перенесли старт игрового дня на вечер: сейчас в Берлине проходит мужской финал.

В итоге на турнире решили отменить проведение поединка Свитолина – Квитова на траве и перенесли финальный матч на корт в специально построенной арене в ангаре берлинского аэропорта Темпельхоф, где с пятницы стартует второй мини-турнир в рамках “bett1 ACES”. Напомним, что этот этап соревнований пройдет на хардовом покрытии.

Завтра участников турнира в Германии ждет выходной.

