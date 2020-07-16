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Теннис

bett1 ACES. Свитолина и Квитова не сыграют свой финал на траве

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

14.07.20 19:15

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Финальный поединок теннисисток перенесен на пятницу и будет сыгран на харде.

bett1 ACES
Берлин, Германия • 13-19 июля • мужской и женский турниры

Сегодня Элина Свитолина и Петра Квитова должны были встретиться в финале соревнований на травяном корте. Из-за дождя организаторы перенесли старт игрового дня на вечер: сейчас в Берлине проходит мужской финал.

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В итоге на турнире решили отменить проведение поединка Свитолина – Квитова на траве и перенесли финальный матч на корт в специально построенной арене в ангаре берлинского аэропорта Темпельхоф, где с пятницы стартует второй мини-турнир в рамках “bett1 ACES”. Напомним, что этот этап соревнований пройдет на хардовом покрытии.

Завтра участников турнира в Германии ждет выходной.

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Фото: EPA.

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Источник: btu.org.ua
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