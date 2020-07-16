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Теннис

Свитолина сыграет с победительницей пары Севастова – Бертенс во втором этапе турнира в Берлине

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Свитолина еще не провела финальный матч первого этапа турнира против Квитовой через дождь

#Свитолина, #Севастова, #Бертенс, #Квитова

Источник – Чемпион.

Состоялась жеребьевка второго этапа выставочного турнира в Берлине, который стартует 17 июля, а завершится 19-го.

Об этом сообщает журналист Михал Самульский.

Украинская теннисистка Элина Свитолина стартует с полуфинала.

5-я ракетка мира сыграет с победительницей пары Анастасия Севастова – Кики Бертенс.

Свитолина еще не провела финальный матч первого этапа турнира против Квитовой через дождь. Поединок состоится завтра, 17 июля.

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Напомним, украинка аутсайдер финального матча.

Источник: champion.com.ua
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