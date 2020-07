Свитолина сыграет с победительницей пары Севастова – Бертенс во втором этапе турнира в Берлине

Свитолина еще не провела финальный матч первого этапа турнира против Квитовой через дождь

#Свитолина, #Севастова, #Бертенс, #Квитова

Источник – Чемпион.

Состоялась жеребьевка второго этапа выставочного турнира в Берлине, который стартует 17 июля, а завершится 19-го.

Об этом сообщает журналист Михал Самульский.

Украинская теннисистка Элина Свитолина стартует с полуфинала.

5-я ракетка мира сыграет с победительницей пары Анастасия Севастова – Кики Бертенс.

Draws and Friday schedule of Berlin exho 2nd leg (venue Hangar 6 at Tempelhof airport) pic.twitter.com/8vH7iDn7kq

— Michal Samulski (@MichalSamulski) July 16, 2020