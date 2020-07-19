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Теннис

bett1 ACES. Свитолина и Петкович сегодня проведут матч за третье место

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

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Расписание матчей воскресенья на выставочном турнире в Берлине.

Сегодня на корте в Германии пройдет заключительный день соревнований.

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Украинка Элина Свитолина и немка Андреа Петкович выйдут на корт вторым запуском (начало игрового дня в 12:00 по местному времени / 13:00 по Киеву). Накануне Свитолина проиграла в полуфинале мини-турнира Анастасии Севастовой, а Петкович не смогла обыграть Петру Квитову.

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Фото: WTA / Jimmie 48 Photography.

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Источник: btu.org.ua
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