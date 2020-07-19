bett1 ACES. Свитолина и Петкович сегодня проведут матч за третье место

Новости
17.07.20 16:08
bett1 ACES. Свитолина выиграла в финале против Квитовой
16.07.20 15:12
Элина Свитолина стартует с полуфинала на турнире в Германии на харде
14.07.20 19:15
Даяна Ястремская возобновит сезон на турнире WTA в Палермо
14.07.20 18:10
Элина Свитолина: "Защита очков могла бы мотивировать меня поехать в США"
Расписание матчей воскресенья на выставочном турнире в Берлине.
Сегодня на корте в Германии пройдет заключительный день соревнований.
Украинка Элина Свитолина и немка Андреа Петкович выйдут на корт вторым запуском (начало игрового дня в 12:00 по местному времени / 13:00 по Киеву). Накануне Свитолина проиграла в полуфинале мини-турнира Анастасии Севастовой, а Петкович не смогла обыграть Петру Квитову.
It’s Final day in Berlin.😎🛩️🎾
Coverage on Tennis Channel begins at 12pm ET →https://t.co/tPoe44C26q#bett1ACES pic.twitter.com/4qULqZSJeG
— Tennis Channel (@TennisChannel) July 19, 2020
Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!
Помочь
Фото: WTA / Jimmie 48 Photography.