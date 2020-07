bett1 ACES. Свитолина и Петкович сегодня проведут матч за третье место

bett1 ACES. Свитолина выиграла в финале против Квитовой

Расписание матчей воскресенья на выставочном турнире в Берлине.



Сегодня на корте в Германии пройдет заключительный день соревнований.

Украинка Элина Свитолина и немка Андреа Петкович выйдут на корт вторым запуском (начало игрового дня в 12:00 по местному времени / 13:00 по Киеву). Накануне Свитолина проиграла в полуфинале мини-турнира Анастасии Севастовой, а Петкович не смогла обыграть Петру Квитову.

