bett1 ACES. Свитолина проигрывает Севастовой в полуфинале

Элина Свитолина не смогла пробиться в финал на втором мини-турнире в Берлине.



bett1 ACES

Берлин, Германия • 13-19 июля • женский турнир

Полуфинал

Элина Свитолина (Украина, 1) – Анастасия Севастова (Латвия) 1-6, 1-6

Анастасия Севастова сыграет в финале показательных соревнований с Петрой Квитовой.

Напомним, вчера украинка обыграла Квитову в финале первого выставочного мини-турнира.



Свитолина завтра сыграет в матче за третье место, где её соперницей будет Андреа Петкович.

We have our finalist.

Anastasija Sevastova defeats Elina Svitolina in two quick sets, 6-1, 6-1 at @bett1aces. #bett1aces pic.twitter.com/pkGPwTK7V5

— Tennis Channel (@TennisChannel) July 18, 2020