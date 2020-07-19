bett1 ACES. Свитолина проигрывает Севастовой в полуфинале

Новости
17.07.20 16:08
bett1 ACES. Свитолина выиграла в финале против Квитовой
16.07.20 15:12
Элина Свитолина стартует с полуфинала на турнире в Германии на харде
14.07.20 19:15
Даяна Ястремская возобновит сезон на турнире WTA в Палермо
14.07.20 18:10
Элина Свитолина: "Защита очков могла бы мотивировать меня поехать в США"
Элина Свитолина не смогла пробиться в финал на втором мини-турнире в Берлине.
bett1 ACES
Берлин, Германия • 13-19 июля • женский турнир
Полуфинал
Элина Свитолина (Украина, 1) – Анастасия Севастова (Латвия) 1-6, 1-6
Анастасия Севастова сыграет в финале показательных соревнований с Петрой Квитовой.
Напомним, вчера украинка обыграла Квитову в финале первого выставочного мини-турнира.
Свитолина завтра сыграет в матче за третье место, где её соперницей будет Андреа Петкович.
We have our finalist.
Anastasija Sevastova defeats Elina Svitolina in two quick sets, 6-1, 6-1 at @bett1aces. #bett1aces pic.twitter.com/pkGPwTK7V5
— Tennis Channel (@TennisChannel) July 18, 2020
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Фото: EPA.