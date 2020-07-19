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Теннис

bett1 ACES. Свитолина проигрывает Севастовой в полуфинале

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

17.07.20 16:08

bett1 ACES. Свитолина выиграла в финале против Квитовой

16.07.20 15:12

Элина Свитолина стартует с полуфинала на турнире в Германии на харде

14.07.20 19:15

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Элина Свитолина: "Защита очков могла бы мотивировать меня поехать в США"

Элина Свитолина не смогла пробиться в финал на втором мини-турнире в Берлине.

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Берлин, Германия • 13-19 июля • женский турнир

Полуфинал
Элина Свитолина (Украина, 1) – Анастасия Севастова (Латвия) 1-6, 1-6

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Анастасия Севастова сыграет в финале показательных соревнований с Петрой Квитовой.

Напомним, вчера украинка обыграла Квитову в финале первого выставочного мини-турнира.
bett1 ACES. Свитолина проигрывает Севастовой в полуфинале
Свитолина завтра сыграет в матче за третье место, где её соперницей будет Андреа Петкович.

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Фото: EPA.

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Источник: btu.org.ua
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