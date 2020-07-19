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Теннис

bett1 ACES. Тим и Синнер сыграют в финальном матче

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

17.07.20 16:08

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Доминик Тим и Янник Синнер встретятся в финале выставочных соревнований.

bett1 ACES
Берлин, Германия • 13-19 июля • мужской и женский турниры

В 1/2 финала Доминик Тим обыграл Томми Хааса со счетом 7-6(4), 6-3, а Янник Синнер праздновал победу в матче против Роберто Баутисты-Агута: 7-6(5), 6-2.

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Напомним, что Тим стал победителем первого мини-турнира в Берлине на траве.

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Фото: Weibo.

Источник: btu.org.ua
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