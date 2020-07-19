bett1 ACES. Тим и Синнер сыграют в финальном матче

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Доминик Тим и Янник Синнер встретятся в финале выставочных соревнований.
bett1 ACES
Берлин, Германия • 13-19 июля • мужской и женский турниры
В 1/2 финала Доминик Тим обыграл Томми Хааса со счетом 7-6(4), 6-3, а Янник Синнер праздновал победу в матче против Роберто Баутисты-Агута: 7-6(5), 6-2.
Напомним, что Тим стал победителем первого мини-турнира в Берлине на траве.
He’ll see you soon Sinner. 😉@ThiemDomi defeats Haas 7-6, 6-3 to book his spot in the @bett1aces Final.#bett1aces pic.twitter.com/a5ojLmRgtx
— Tennis Channel (@TennisChannel) July 18, 2020
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Фото: Weibo.