bett1 ACES. Тим и Синнер сыграют в финальном матче

Доминик Тим и Янник Синнер встретятся в финале выставочных соревнований.



Берлин, Германия • 13-19 июля • мужской и женский турниры

В 1/2 финала Доминик Тим обыграл Томми Хааса со счетом 7-6(4), 6-3, а Янник Синнер праздновал победу в матче против Роберто Баутисты-Агута: 7-6(5), 6-2.

Напомним, что Тим стал победителем первого мини-турнира в Берлине на траве.

He’ll see you soon Sinner. 😉@ThiemDomi defeats Haas 7-6, 6-3 to book his spot in the @bett1aces Final.#bett1aces pic.twitter.com/a5ojLmRgtx

— Tennis Channel (@TennisChannel) July 18, 2020