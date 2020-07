112-я ракетка мира переболела коронавирусом и вернулась к тренировкам

Бондаренко возобновит сезон на турнире WTA в Лексингтоне

Даяна Ястремская заявилась в основную сетку турнира WTA в Праге

bett1 ACES. Свитолина выиграла в финале против Квитовой

Элина Свитолина стартует с полуфинала на турнире в Германии на харде

Анна Калинская сообщила о том, что сдала положительный тест на COVID-19 три недели назад



По словам российской теннисистки, во время болезни у неё пропало обоняние, были головные боли и ломота в теле. Калинская отправилась на двухнедельную самоизоляцию, а после этого дважды сдала тесты и они показали отрицательный результат. Сейчас 21-летняя россиянка чувствует себя хорошо и приступила к тренировкам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Hi everyone! Life update-3 weeks ago I tested positive for covid-19. Grateful my symptoms have been extremely manageable (headache,no smell,weakness in the body).I was self quarantined for 14 days. 1 week ago I had 2 more tests and it was negative. So far I’m feeling fine now and back to practice. Just a reminder for people: if someone is sick around you,please make a test,even if you don’t have any symptoms,wear a mask , wash your hands. Think about others. Stay healthy and safe.

Публикация от annakalinskaya78 (@annakalinskaya78) 22 Июл 2020 в 9:32 PDT