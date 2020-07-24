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Теннис

112-я ракетка мира переболела коронавирусом и вернулась к тренировкам

Евгений НикитюкНет комментариев
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Анна Калинская сообщила о том, что сдала положительный тест на COVID-19 три недели назад

По словам российской теннисистки, во время болезни у неё пропало обоняние, были головные боли и ломота в теле. Калинская отправилась на двухнедельную самоизоляцию, а после этого дважды сдала тесты и они показали отрицательный результат. Сейчас 21-летняя россиянка чувствует себя хорошо и приступила к тренировкам.

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Hi everyone! Life update-3 weeks ago I tested positive for covid-19. Grateful my symptoms have been extremely manageable (headache,no smell,weakness in the body).I was self quarantined for 14 days. 1 week ago I had 2 more tests and it was negative. So far I’m feeling fine now and back to practice. Just a reminder for people: if someone is sick around you,please make a test,even if you don’t have any symptoms,wear a mask , wash your hands. Think about others. Stay healthy and safe.

Публикация от annakalinskaya78 (@annakalinskaya78) 22 Июл 2020 в 9:32 PDT

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Фото: Getty Images.

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Источник: btu.org.ua
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