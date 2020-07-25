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Теннис

Элина Свитолина опубликовала новые фотографии из отпуска

Евгений НикитюкНет комментариев
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В соцсетях Элина Свитолина поделилась своими фото с отдыха.

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A post shared by Elina Svitolina (@elisvitolina) on Jul 24, 2020 at 11:40am PDT

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Источник: btu.org.ua
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