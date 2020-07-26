Крайинович стал победителем выставочного турнира в Белграде

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Филип Крайинович в финале “Eastern European Championships” обыграл Борну Чорича.
32-я ракетка мира Крайинович выиграл титул на шестой неделе соревнований в Сербии, одержав в финале победу над 33-й ракеткой мира Чоричем со счетом 7-6 (7), 7-5.
На пути к титулу Филип Крайинович также был сильнее таких соперников как Ласло Джере из Сербии, Азиз Кияметович и Алдин Сеткич из Боснии и Герцеговины.
We have our champion🏆💪🏼@filipkrajinovic wins in straight sets against Borna Coric 7-6(7), 7-5 at the Eastern European Championship. pic.twitter.com/br4os8Xjme
— Tennis Channel (@TennisChannel) July 24, 2020
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Фото: RAS Srbija.