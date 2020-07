Крайинович стал победителем выставочного турнира в Белграде

Официально: в Китае отменены турниры под эгидой ATP

Официально: WTA приняла решение отменить серию турниров в Китае, включая Итоговый чемпионат

Бондаренко возобновит сезон на турнире WTA в Лексингтоне

Даяна Ястремская заявилась в основную сетку турнира WTA в Праге

Филип Крайинович в финале “Eastern European Championships” обыграл Борну Чорича.



32-я ракетка мира Крайинович выиграл титул на шестой неделе соревнований в Сербии, одержав в финале победу над 33-й ракеткой мира Чоричем со счетом 7-6 (7), 7-5.

На пути к титулу Филип Крайинович также был сильнее таких соперников как Ласло Джере из Сербии, Азиз Кияметович и Алдин Сеткич из Боснии и Герцеговины.

We have our champion🏆💪🏼@filipkrajinovic wins in straight sets against Borna Coric 7-6(7), 7-5 at the Eastern European Championship. pic.twitter.com/br4os8Xjme

— Tennis Channel (@TennisChannel) July 24, 2020