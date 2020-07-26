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Теннис

Выступление второй ракетки мира на турнире в Палермо находится под вопросом

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

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Вчера Министерство здравоохранения Италии приняло решение об обязательном карантине для тех людей, которые прибывают в страну из Румынии и Болгарии или были на территории этих стран за 14-дневный период до приезда в Италию.

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Таким образом, Симона Халеп, находящаяся на данный момент в Румынии, рискует пропустить стартовый турнир после возобновления сезона в Палермо, который начнётся 3 августа.

Директор турнира Оливьеро Пальма обратился к министру здравоохранения Роберто Сперанце, чтобы участницы турнира, которые попали под данные критерии, имели возможность избежать обязательного карантина. По словам итальянца, протоколы, принятые WTA, гарантируют безопасность не только игрокам, но и всем, кто будет принимать участие в проведении турнира.

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> Директор турнира WTA в Палермо: “Все теннисистки хотят вернуться к игре и мы даём им этот шанс”

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Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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