Выступление второй ракетки мира на турнире в Палермо находится под вопросом

Италия будет отправлять всех туристов из Румынии и Болгарии на двухнедельную самоизоляцию



Вчера Министерство здравоохранения Италии приняло решение об обязательном карантине для тех людей, которые прибывают в страну из Румынии и Болгарии или были на территории этих стран за 14-дневный период до приезда в Италию.

Таким образом, Симона Халеп, находящаяся на данный момент в Румынии, рискует пропустить стартовый турнир после возобновления сезона в Палермо, который начнётся 3 августа.

Ho appena firmato un’ordinanza che dispone la quarantena per chi negli ultimi 14 giorni abbia soggiornato in Romania e Bulgaria. Questa misura è già vigente per i Paesi extra Eu ed extra Schengen.

Il virus non è sconfitto e continua a circolare. Occorre ancora grande prudenza.

— Roberto Speranza (@robersperanza) July 24, 2020