Выступление второй ракетки мира на турнире в Палермо находится под вопросом

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Италия будет отправлять всех туристов из Румынии и Болгарии на двухнедельную самоизоляцию
Вчера Министерство здравоохранения Италии приняло решение об обязательном карантине для тех людей, которые прибывают в страну из Румынии и Болгарии или были на территории этих стран за 14-дневный период до приезда в Италию.
Таким образом, Симона Халеп, находящаяся на данный момент в Румынии, рискует пропустить стартовый турнир после возобновления сезона в Палермо, который начнётся 3 августа.
Ho appena firmato un’ordinanza che dispone la quarantena per chi negli ultimi 14 giorni abbia soggiornato in Romania e Bulgaria. Questa misura è già vigente per i Paesi extra Eu ed extra Schengen.
Il virus non è sconfitto e continua a circolare. Occorre ancora grande prudenza.
— Roberto Speranza (@robersperanza) July 24, 2020
Директор турнира Оливьеро Пальма обратился к министру здравоохранения Роберто Сперанце, чтобы участницы турнира, которые попали под данные критерии, имели возможность избежать обязательного карантина. По словам итальянца, протоколы, принятые WTA, гарантируют безопасность не только игрокам, но и всем, кто будет принимать участие в проведении турнира.
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Фото: Getty Images.