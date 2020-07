Борна Чорич: “Во время самоизоляции я не знал, куда себя деть”

В Украине пройдёт первый мужской турнир ITF после паузы в сезоне

Хорватский теннисист, который в июне заразился коронавирусом, рассказал о своем здоровье и планах на сезон.



“Когда я был в самоизоляции, то дней 8-10 прошли без проблем. Мне было действительно комфортно, я от всего отдыхал. Потом все проходило скучно и монотонно. Я не знал, куда себя деть. Да, я тренировался, у меня были тренажеры, так что я оставался в форме, через три дня на корте я уже был на хорошем уровне. Моя мама передавала мне еду или же я сам заказывал себе еду по доставке, потому что сам я готовлю не очень хорошо.

Я был довольно шокирован, когда узнал, что у меня положительный тест на коронавирус. И следующие две недели у меня не было никаких симптомов, ни высокой температуры, ничего. Тогда, в понедельник (после отмены турнира в Задаре), творился какой-то хаос. Было много разной информации, звонков, людей… Конечно, я не был доволен такой реакцией. Было трудно читать негативные статьи и комментарии, но я этому не уделяю слишком много внимания. Уже давно я принял это как неотъемлемую часть моей профессии и вообще жизни. Я не собираюсь никого учить, как поступать, и не буду указывать, кто был виноват, кто мог нас заразить, кого нужно было тестировать… Думаю, что мы все немного расслабились и из-за того, что никто вокруг не болел, мы психологически не были собраны. Мы не нарушали правила в Хорватии, но я понимаю, что люди, особенно те, которые находятся в группе риска, почувствовали себя в опасности. История в Атланте (где заразился Фрэнсис Тиафо) была похожей, но там не было скандала. Я не знаю, как это комментировать, почему две ситуации были интерпретированы по-разному.

С Новаком Джоковичем мы дважды обменивались сообщениями, интересовались, какая обстановка, есть ли у кого-нибудь из нас симптомы. Насколько я знаю, у него никаких симптомов тоже не было. Что я думаю по поводу слов Ника Кириоса? Просто это он, у меня нет других объяснений. Я читал его комментарии, легко быть умным после того, как дело сделано, я бы понял эти нравоучения со стороны кого-то другого, но когда это делает Кириос… Это как-то нереально. Ну да ладно, он так устроен и у меня с этим нет никаких проблем, меня лично это никак не задевает. Если он критикует Зверева за нарушение самоизоляции, то я согласен, что Зверев поступил нехорошо, это было плохо, но я не вижу необходимости, чтобы одни игроки призывали других к ответу. Я лично не стал бы этого делать, но опять же, это Кириос.

Если говорить о дальнейших моих планах, то я, наверное, я останусь в Белграде и буду тут тренироваться на этой неделе, нам нужно обсудить наше расписание. Матчей не будет, но мы можем играть спарринги с Крайиновичем, Троицки, можем играть на грунте и харде, посмотрим. Возможно, вернусь в Хорватию, но я точно буду тренироваться до того момента, когда ситуация с возобновлением сезона прояснится. У меня нет никакой новой информации по поводу турниров в США. Я для себя решил, что не буду слишком много думать на эту тему, потому что я очень устану. Я же знаю, что ситуация не в моих руках. Я доволен, что могу тренироваться, а то, будем ли мы играть сегодня, завтра или через месяц, это от меня не зависит. Мой план – играть везде, где у меня получится, в том числе, в Мадриде, который начинается сразу после US Open. Даже если ситуация будет трудной, лучше заявится наперед, чем потом просить wild card. У меня нет никаких возражений по поводу мер безопасности, которые собираются ввести на US Open, я к этому нормально отношусь. Все правильно, потому что такие условия будут для каждого участника, а значит, мы все должны будем им следовать. И раз уж мы едем в США, то логично, что нужно придерживаться тех правил, которые они рекомендуют”.

