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СМИ: одна из участниц турнира WTA в Палермо сдала позитивный тест на коронавирус

Евгений НикитюкНет комментариев
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Матчи на турнире в Италии должны стартовать в субботу, 1 августа

Как сообщает итальянский портал SportFace.it, в результате тестирования участниц и работников Palermo Ladies Open, у одной из теннисисток был положительный результат на COVID-19.

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По словам итальянского спортивного журналиста Луки Фиорино, эта теннисистка должна была принять участие в парном разряде. Положительный результат показал серологический тест – анализ крови, показывающий наличие антител к вирусу.

Согласно протоколам безопасности, контакт игроков с другими лицами на турнире исключён, пока не будут известны результаты теста на коронавирус. В случае положительного результата, человек помещается на карантин.

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Турнир в Палермо должен стартовать в ближайшую субботу с матчей квалификации, а в понедельник, 3 августа, начнутся матчи в основной сетке, в которой должна выступить Даяна Ястремская.

Ранее от участия на турнире в Италии отказалась вторая ракетка мира Симона Халеп, которой была предоставлена wild card.

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Источник:
www.sportface.it

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Источник: btu.org.ua
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