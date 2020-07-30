СМИ: одна из участниц турнира WTA в Палермо сдала позитивный тест на коронавирус

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Матчи на турнире в Италии должны стартовать в субботу, 1 августа
Как сообщает итальянский портал SportFace.it, в результате тестирования участниц и работников Palermo Ladies Open, у одной из теннисисток был положительный результат на COVID-19.
По словам итальянского спортивного журналиста Луки Фиорино, эта теннисистка должна была принять участие в парном разряде. Положительный результат показал серологический тест – анализ крови, показывающий наличие антител к вирусу.
La ragazza positiva è una doppista, non è del main draw di singolare.
The player tests positive plays in doubles. I can’t say more#WTA #Palermo https://t.co/OFufq0Hr29
— Luca Fiorino (@LucaFiorino24) July 30, 2020
Serological test is positive.
— Luca Fiorino (@LucaFiorino24) July 30, 2020
Согласно протоколам безопасности, контакт игроков с другими лицами на турнире исключён, пока не будут известны результаты теста на коронавирус. В случае положительного результата, человек помещается на карантин.
Турнир в Палермо должен стартовать в ближайшую субботу с матчей квалификации, а в понедельник, 3 августа, начнутся матчи в основной сетке, в которой должна выступить Даяна Ястремская.
Ранее от участия на турнире в Италии отказалась вторая ракетка мира Симона Халеп, которой была предоставлена wild card.
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Источник:
www.sportface.it