СМИ: одна из участниц турнира WTA в Палермо сдала позитивный тест на коронавирус

Матчи на турнире в Италии должны стартовать в субботу, 1 августа



Как сообщает итальянский портал SportFace.it, в результате тестирования участниц и работников Palermo Ladies Open, у одной из теннисисток был положительный результат на COVID-19.

По словам итальянского спортивного журналиста Луки Фиорино, эта теннисистка должна была принять участие в парном разряде. Положительный результат показал серологический тест – анализ крови, показывающий наличие антител к вирусу.

La ragazza positiva è una doppista, non è del main draw di singolare.

The player tests positive plays in doubles. I can’t say more#WTA #Palermo https://t.co/OFufq0Hr29

— Luca Fiorino (@LucaFiorino24) July 30, 2020