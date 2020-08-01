Местные власти просят организаторов отменить турнир в Мадриде: СМИ

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По информации прессы, объединенный чемпионат ATP и WTA в испанской столице находится под угрозой срыва.



Напомним, что организаторы “Mutua Madrid Open” перенесли турнир на сентябрь, однако, последние события в регионе заставили власти Мадрида сомневаться в шансах на проведение соревнований.

Как сообщает El Larguero, власти города уже обратились к Иону Цириаку, владельцу турнира, с просьбой отменить соревнования в связи с недостаточными улучшениями ситуации по заболеваемости на COVID-19. Сейчас, по информации СМИ, проходят переговоры с АТР.

Турнир “Mutua Madrid Open” серии ATP Masters 1000 и WTA Premier Mandatory запланирован в Мадриде с 13 по 20 сентября.

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Источник:

cadenaser.com

Фото: El Larguero.