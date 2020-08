UTS. Гаске и Муте сыграют в полуфинале соревнований

Палермо. Ястремская узнала имя первой соперницы

Ришар Гаске и Корентен Муте обеспечили себе путевки в 1/2 финала на турнире во Франции.



Ultimate Tennis Showdown

Франция • 26-27 июля, 1-2 августа • мужской турнир •

ГРУППА А

Г. Димитров – Н. Маю 14-11, 13-15, 15-14, 12-10

Р. Гаске – Ф. Лопес 14-12, 18-14, 18-10, 15-17

ГРУППА В

К. Муте – Б. Пэр (отказ) 15-0, 15-0, 15-0, 15-0

Ф. Вердаско – Д. Браун 16-19, 13-20, 20-16, 17-16, 2-1

По итогам группового этапа Ришар Гаске занял первое место в квартете А, а Корентен Муте возглавил группу В.

В полуфинале теннисисты сыграют против Александра Зверева и Феликса Оже-Альяссима, которые сегодня проведут очный поединок: победитель этой встречи выберет себе соперника по 1/2 финала.

Look out, Final Four. The Virtuoso is coming. 😈@richardgasquet1 takes down Feli Lopez 3-1 at the #UTShowdown to reach the semifinal. pic.twitter.com/pfx6pS6663

— Tennis Channel (@TennisChannel) August 1, 2020