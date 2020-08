Костюк выиграла стартовый матч в Палермо

Украинка одержала победу в первом официальном поединке в Туре после паузы

Украинская теннисистка Марта Костюк победила чилійка Даниэлу Сегель в квалификации Palermo Ladies Open.

Счет матча – 6:1, 6:2.

Palermo Ladies Open – International

Палермо, Италия

Грунт

Квалификация, первый раунд, 2 августа

Марта Костюк (Украина) – Даниэла Сегель (Чили) 6:1, 6:2

