UTS. Корне и Павлюченкова встретятся в финальном матче

Даяна Ястремская провела тренировку на турнире в Палермо

Палермо. Костюк выиграла свой матч на старте квалификации

Палермо. Цуренко снялась с турнира из-за травмы

Палермо. Ястремская узнала имя первой соперницы

Во Франции состоялись полуфиналы в женской части турнира



Ultimate Tennis Showdown

Франция • 1-2 августа • женский турнир

Полуфинал

Ализе Корне (Франция) – Бренда Фругвиртова (Чехия) 16-11, 16-10, 13-12

Анастасия Павлюченкова (Россия) – Онс Жабер (Тунис) 16-14, 15-10, 16-10

Корне и Павлюченкова играли друг против друга восемь раз на профессиональном уровне: на счету россиянки семь побед. В последний раз теннисистки встречались в прошлом году в Санкт-Петербурге, где Павлюченкова одержала победу в матче первого круга.

The lava is flowing

The Volcano clinches the win 3-0 against Brenda Fruhvirtova.

Credits to the 13-year-old prodigy who kept up the level from the start, pushing @alizecornet to the limit.#UTShowdown pic.twitter.com/vLuPW1dBro

— UTS | Ultimate Tennis Showdown (@UTShowdown) August 1, 2020