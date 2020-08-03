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Теннис

Солсбери и Дарт принесли победу “Бульдогам” на турнире в Великобритании

Евгений НикитюкНет комментариев
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В национальном теннисном центре завершился второй розыгрыш “Battle of the Brits”.

Battle of the Brits
Великобритания • 27 июля – 2 августа • командный турнир •

По итогам недели противостояний британских теннисистов победу своей команде принесли Джо Солсбери и Гарриет Дарт, которые обыграли Джейми Маррея и Хизер Уотсон 6-4, 6-2 (63-56 для команды “Британские бульдоги”).

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В рамках командного чемпионата на корте в Рохэмптоне также сыграли Энди Маррей, Кайл Эдмунд, Дэн Эванс, Йоханна Конта, Наоми Броди, Эмма Радукану, Джоди Баррейдж и другие. Напомним, что соревнования были организованы по инициативе Джейми Маррея и при поддержке национальной теннисной ассоциации.

Победителем первого розыгрыша “Battle of the Brits”, который проводился только среди теннисистов, стал Дэн Эванс.

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Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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