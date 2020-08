Солсбери и Дарт принесли победу “Бульдогам” на турнире в Великобритании

Новости

Катарина Завацкая не будет выступать на турнире в Праге

Палермо. Костюк проигрывает в упорном противостоянии

Палермо. Ястремская и Олару – вторые сеяные в парной сетке

Даяна Ястремская провела тренировку на турнире в Палермо

В национальном теннисном центре завершился второй розыгрыш “Battle of the Brits”.



Battle of the Brits

Великобритания • 27 июля – 2 августа • командный турнир •

По итогам недели противостояний британских теннисистов победу своей команде принесли Джо Солсбери и Гарриет Дарт, которые обыграли Джейми Маррея и Хизер Уотсон 6-4, 6-2 (63-56 для команды “Британские бульдоги”).

> Энди Маррей: “Я слышал, что некоторые топ-теннисисты не собираются играть на US Open”

В рамках командного чемпионата на корте в Рохэмптоне также сыграли Энди Маррей, Кайл Эдмунд, Дэн Эванс, Йоханна Конта, Наоми Броди, Эмма Радукану, Джоди Баррейдж и другие. Напомним, что соревнования были организованы по инициативе Джейми Маррея и при поддержке национальной теннисной ассоциации.

Победителем первого розыгрыша “Battle of the Brits”, который проводился только среди теннисистов, стал Дэн Эванс.

Добровольные пожертвования

Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!



Помочь

Фото: Getty Images.