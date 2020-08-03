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Теннис

UTS. Павлюченкова стала первой чемпионкой женского турнира

Евгений НикитюкНет комментариев
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Анастасия Павлюченкова победила в финале Ultimate Tennis Showdown

Ultimate Tennis Showdown
Франция • 1-2 августа • женский турнир

Финал
Анастасия Павлюченкова (Россия) – Ализе Корне (Франция) 16-8, 12-11, 11-14, 9-16, 3-1

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Павлюченкова и Корне ранее играли друг против друга восемь раз и россиянка одержала семь побед. В полуфинале российская теннисистка победила Онс Жабер из Туниса.

Победителем в мужской части соревнований стал Александр Зверев.

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Фото: UTS.

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Источник: btu.org.ua
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