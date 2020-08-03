UTS. Павлюченкова стала первой чемпионкой женского турнира

Новости
Сегодня, 08:27
Катарина Завацкая не будет выступать на турнире в Праге
Вчера, 23:21
Палермо. Костюк проигрывает в упорном противостоянии
Вчера, 16:34
Палермо. Ястремская и Олару – вторые сеяные в парной сетке
Вчера, 08:01
Даяна Ястремская провела тренировку на турнире в Палермо
Анастасия Павлюченкова победила в финале Ultimate Tennis Showdown
Ultimate Tennis Showdown
Франция • 1-2 августа • женский турнир
Финал
Анастасия Павлюченкова (Россия) – Ализе Корне (Франция) 16-8, 12-11, 11-14, 9-16, 3-1
Павлюченкова и Корне ранее играли друг против друга восемь раз и россиянка одержала семь побед. В полуфинале российская теннисистка победила Онс Жабер из Туниса.
Победителем в мужской части соревнований стал Александр Зверев.
Bring the
The first ever @UTShowdown women’s champion is… @NastiaPav #UTShowdown | UTS2 pic.twitter.com/jfWjR4xrEq
— Tennis Majors (@Tennis_Majors) August 2, 2020
Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!
Помочь
Фото: UTS.