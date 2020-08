UTS. Павлюченкова стала первой чемпионкой женского турнира

Катарина Завацкая не будет выступать на турнире в Праге

Ultimate Tennis Showdown

Франция • 1-2 августа • женский турнир

Финал

Анастасия Павлюченкова (Россия) – Ализе Корне (Франция) 16-8, 12-11, 11-14, 9-16, 3-1

Павлюченкова и Корне ранее играли друг против друга восемь раз и россиянка одержала семь побед. В полуфинале российская теннисистка победила Онс Жабер из Туниса.

Победителем в мужской части соревнований стал Александр Зверев.

