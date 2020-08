UTS. Зверев и Оже-Альяссим встретятся в финале соревнований

Палермо. Костюк проигрывает в упорном противостоянии

Александр Зверев и Феликс Оже-Альяссим поспорят за титул второго розыгрыша теннисной лиги.



Ultimate Tennis Showdown

Франция • 26-27 июля, 1-2 августа • мужской турнир •

ПОЛУФИНАЛ

А. Зверев – К. Муте 17-12, 10-12, 17-12, 13-11

Ф. Оже-Альяссим – Р. Гаске 14-19, 16-12, 20-12, 22-7

Вчера теннисисты уже встречались на корте, чтобы определить, кто из них будет выбирать себе соперника по 1/2 финала. В упорном матче победа досталась Звереву со счетом 11-10, 15-14, 12-14, 11-14, 2-1.

The Lion plays tonight… 🎶

With his 3-1 defeat of Moutet, @AlexZverev is a #UTShowdown finalist. pic.twitter.com/0msZeq3zOX

— Tennis Channel (@TennisChannel) August 2, 2020