Чемпионат Украины (U18). Стали известны имена четвертьфиналистов

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Палермо. Ястремская и Олару выбывают из борьбы в парной сетке

Даяна Ястремская: "Я очень счастлива вернуться на корт, но играть было очень тяжело"

Палермо. Ястремская оформила победу в своем стартовом матче

Элина Свитолина заявилась на US Open в последний момент

В Буче состоялись матчи второго круга в рамках национальных соревнований



Чемпионат Украины U18

Буча • 3-9 августа

Турнир среди парней. Второй круг

Герман Самофалов – Эскандер Гурьев 6:3, 6:2

Илья Максимчук – Артём Мазур 6:2, 6:1

Назар Федоришин – Иван Кременчуцкий 6:1, 7:5

Илья Сарафин – Егор Назаренко 6:0, 6:1

Глеб Агаришев – Марат Хизриев 5:7, 7:6(3), 7:6(3)

Артём Подорожный – Семён Агинский 7:6(3), 6:2

Марк Васюк – Александр Пономарь 6:1, 6:3

Владимир Захаров – Лев Шолош 6:2, 6:0

Четвертьфинальные пары: Самофалов – Максимчук, Федоришин – Сарафин, Агаришев – Подорожный, Васюк – Захаров.

Турнир среди девушек. Второй круг

Карина Дунда – Владлена Бокова 1:6, 6:4, 6:4

Руслана Коваленко – София Палади 6:4, 6:2

Мария Вышкина – Ева Кононович 6:4, 6:1

Анна Пинаева – Мария Петрова 6:0, 6:1

Дарья Есипчук – Анастасия Скорупская 3:6, 6:1, 7:5

Анита Сагдиева – Алеся Рева 6:2, 6:0

Лика Пересыпкина – Ирина Лысых 6:0, 6:3

Мария Глагола – Анастасия Воробьёва 7:6(4), 3:6, 6:2

Четвертьфинальные пары: Дунда – Коваленко, Вышкина – Пинаева, Есипчук – Сагдиева, Пересыпкина – Глагола.

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Фото: ФТУ.