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Теннис

Чемпионат Украины (U18). Стали известны имена четвертьфиналистов

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

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В Буче состоялись матчи второго круга в рамках национальных соревнований

Чемпионат Украины U18
Буча • 3-9 августа

Турнир среди парней. Второй круг
Герман Самофалов – Эскандер Гурьев 6:3, 6:2
Илья Максимчук – Артём Мазур 6:2, 6:1
Назар Федоришин – Иван Кременчуцкий 6:1, 7:5
Илья Сарафин – Егор Назаренко 6:0, 6:1
Глеб Агаришев – Марат Хизриев 5:7, 7:6(3), 7:6(3)
Артём Подорожный – Семён Агинский 7:6(3), 6:2
Марк Васюк – Александр Пономарь 6:1, 6:3
Владимир Захаров – Лев Шолош 6:2, 6:0

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Четвертьфинальные пары: Самофалов – Максимчук, Федоришин – Сарафин, Агаришев – Подорожный, Васюк – Захаров.

Турнир среди девушек. Второй круг
Карина Дунда – Владлена Бокова 1:6, 6:4, 6:4
Руслана Коваленко – София Палади 6:4, 6:2
Мария Вышкина – Ева Кононович 6:4, 6:1
Анна Пинаева – Мария Петрова 6:0, 6:1
Дарья Есипчук – Анастасия Скорупская 3:6, 6:1, 7:5
Анита Сагдиева – Алеся Рева 6:2, 6:0
Лика Пересыпкина – Ирина Лысых 6:0, 6:3
Мария Глагола – Анастасия Воробьёва 7:6(4), 3:6, 6:2

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Четвертьфинальные пары: Дунда – Коваленко, Вышкина – Пинаева, Есипчук – Сагдиева, Пересыпкина – Глагола.

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Фото: ФТУ.

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Источник: btu.org.ua
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