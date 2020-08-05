Впервые за 20 лет в основе US Open не сыграют ни Надаль, ни Федерер

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Рафаэль Надаль и Роджер Федерер пропустят Открытый чемпионат США в этом году.



Надаль сегодня объявил, что не будет защищать титул на американском мэйджоре, а Федерер не сыграет до конца сезона после двух операций в этом году.

За историю личных встреч (40 матчей) 34-летний испанец и 38-летний швейцарец ни разу не играли друг с другом на Открытом чемпионате США.

Таким образом, если US Open в этом году состоится, то это будет первый турнир Большого Шлема…

– в котором не будут принимать участие ни Рафаэль Надаль, ни Роджер Федерер, с 1998 года.

Федерер дебютировал на взрослых мэйджорах в сезоне-1999 (в Нью-Йорке проиграл на стадии отбора), а Надаль – в сезоне-2003 (на US Open проиграл во втором круге). В 2000 году швейцарец впервые сыграл в основе на US Open (3-й круг).

If the US Open is played, it will be the first grand slam that will not have either Federer or Nadal in the main draw since the 1999 US Open. — Michael Gallo (@Galloots) August 4, 2020

– на котором выступит только один представитель Большой Тройки, с Уимблдона-2004. Новак Джокович заявлен на Открытом чемпионате США в этом году. В прошлом сезоне серб снялся с турнира на стадии четвертого круга.

Nadal ❌

Federer ❌

Djokovic ✅ For the first time since Wimbledon 2004, there’ll be only one Big 3 player at a Grand Slam… pic.twitter.com/DpfW0H2Z12 — Tennis TV (@TennisTV) August 4, 2020

– в Нью-Йорке с 2017 года, на котором не выступит действующий чемпион в мужском одиночном разряде. Ранее в Открытой Эре прошлогодние победители не приезжали на Открытый чемпионат США в следующем сезоне 5 раз.

For the 6th time in Open Era the men’s singles champion will not defend his title at @usopen pic.twitter.com/48PNuy0KJq — TennisMyLife (@TennisMyLife68) August 4, 2020

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Фото: Getty Images.