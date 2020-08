Впервые за 20 лет в основе US Open не сыграют ни Надаль, ни Федерер

Даяна Ястремская: "Я очень счастлива вернуться на корт, но играть было очень тяжело"

Рафаэль Надаль и Роджер Федерер пропустят Открытый чемпионат США в этом году.



Надаль сегодня объявил, что не будет защищать титул на американском мэйджоре, а Федерер не сыграет до конца сезона после двух операций в этом году.

За историю личных встреч (40 матчей) 34-летний испанец и 38-летний швейцарец ни разу не играли друг с другом на Открытом чемпионате США.

Таким образом, если US Open в этом году состоится, то это будет первый турнир Большого Шлема…

– в котором не будут принимать участие ни Рафаэль Надаль, ни Роджер Федерер, с 1998 года.

Федерер дебютировал на взрослых мэйджорах в сезоне-1999 (в Нью-Йорке проиграл на стадии отбора), а Надаль – в сезоне-2003 (на US Open проиграл во втором круге). В 2000 году швейцарец впервые сыграл в основе на US Open (3-й круг).

