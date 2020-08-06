Донна Векич: “Очень рада, что не забыла, как играть в теннис”

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Палермо. Ястремская и Олару выбывают из борьбы в парной сетке

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В первом круге Palermo Ladies Open шестая сеяная Векич обыграла Аранчу Рус из Нидерландов: 6:1, 6:2.

“Я была немного удивлена счётом матча. Были очень сложные условия, сильно ветренно, что мешало полёту мяча. Я очень рада, что не забыла, как играть в теннис, как действовать в матчах и выигрывать. Это большое облегчение для меня.

Я очень нервничала в день перед игрой и даже больше в день самого матча. Но после первых двух геймов я расслабилась и концентрировалась на поединке.

Физически я чувствую себя как никогда хорошо, но с теннисной точки зрения я не знала чего ожидать. Мы пять месяцев не играли в теннис. Я не ожидала от себя идеальной игры и борьбы за каждый мяч. Я просто старалась показать свою конкурентоспособность”.

Во втором круге теннисистка встретится с 19-летней итальянкой Элизабеттой Коччаретто.



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Источник:

www.wtatennis.com