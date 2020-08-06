Палермо. Даяна Ястремская против Осеан Доден во втором круге: превью матча

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская сегодня будет бороться за место в четвертьфинале турнира в Палермо. Соперницей украинки стала французская теннисистка Осеан Доден. Поединок пройдет четвертым запуском на Центральном корте. Начало игрового дня в 17:00 по киевскому времени

Даяна Ястремская (Украина) – 25-я ракетка мира



Дата рождения: 15/05/2000 (20 лет)

Место рождения: Одесса, Украина

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 3 (2019 – Hua Hin, Strasbourg; 2018 – Hong Kong)

Высший рейтинг WTA: 21 (20/01/2020)

Побед/поражений за карьеру: 139/77

Призовые за карьеру: $1,869,382

Даяна Ястремская на портале БТУ

Осеан Доден (Франция) – 116-я ракетка мира



Дата рождения: 24/10/1996 (23 года)

Место рождения: Лилль, Франция

Рост: 183 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 1 (2016 – Québec City)

Высший рейтинг WTA: 46 (12/06/2017)

Побед/поражений за карьеру: 252/151

Призовые за карьеру: $1,126,873

Осеан Доден на портале БТУ

H2H: 0-1

2017 | Сурбитон (ITF) | Трава | R1 | Доден 7-5 6-4

Путь на турнире

Даяна Ястремская:

R1 – Сара Соррибес Тормо (Испания) 6-3 6-4

Осеан Доден

QR1 – Федерика Билардо (Италия) 6-3 6-1

QR2 – Яннина Викмайер (Бельгия) 6-2 1-6 6-1

QRF – Надя Подороска (Аргентина) 6-2 4-6 3-6 – получила статус “лаки-лузера”

R1 – Тамара Зиданшек (Словения) 2-6 6-4 6-4

История на турнире: обе теннисистки впервые выступают на турнире в Палермо

Выступления на грунте: Даяна Ястремская – 52/25 (в этом году – 0/0) | Осеан Доден – 45/40 (в этом году – 0/0);

Выступления в сезоне 2020:

Даяна Ястремская – 10/5

Grand Slam – 1/1 | Australian Open – R2

Premier 5 – 2/1 | Доха – R3

Premier – 4/3 | Брисбен – R1, Аделаида – Финал, Дубай – R1

International –

Fed Cup – 3/0

Осеан Доден – 12/4

Grand Slam – 0/1 | Australian Open – QR1

Premier – 4/1 | Санкт-Петербург – 1/4

International – 2/1 | Лион – 1/4

ITF – 6/1 | W25 Мейкон – Титул, W60 Андрезье-Бутеон – R2

Последние пять матчей: Даяна Ястремская – В, П, В, В, П | Осеан Доден – В, П, В, В, П

Национальный фактор: Даяна Ястремская – 9/3. Ястремская выиграла четыре последних матча против французских теннисисток (дважды Гарсия, Ферро и Парментье) | Осеан Доден – 12/2. Француженка проиграла лишь два матча из четырнадцати сыгранных против украинок и одержала победы в трех последних поединках (Бондаренко, Ястремская, Шошина);

Котировки букмекеров: Даяна Ястремская по мнению букмекеров считается фавориткой этого противостояния. На ее победу предлагается коэффициент 1,225, а успех французской теннисистки оценивается коэффициентом 4,18;

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