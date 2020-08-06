Палермо. Даяна Ястремская против Осеан Доден во втором круге: превью матча

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская сегодня будет бороться за место в четвертьфинале турнира в Палермо. Соперницей украинки стала французская теннисистка Осеан Доден. Поединок пройдет четвертым запуском на Центральном корте. Начало игрового дня в 17:00 по киевскому времени
Даяна Ястремская (Украина) – 25-я ракетка мира
Дата рождения: 15/05/2000 (20 лет)
Место рождения: Одесса, Украина
Рост: 175 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 3 (2019 – Hua Hin, Strasbourg; 2018 – Hong Kong)
Высший рейтинг WTA: 21 (20/01/2020)
Побед/поражений за карьеру: 139/77
Призовые за карьеру: $1,869,382
Даяна Ястремская на портале БТУ
Осеан Доден (Франция) – 116-я ракетка мира
Дата рождения: 24/10/1996 (23 года)
Место рождения: Лилль, Франция
Рост: 183 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 1 (2016 – Québec City)
Высший рейтинг WTA: 46 (12/06/2017)
Побед/поражений за карьеру: 252/151
Призовые за карьеру: $1,126,873
Осеан Доден на портале БТУ
H2H: 0-1
2017 | Сурбитон (ITF) | Трава | R1 | Доден 7-5 6-4
Путь на турнире
Даяна Ястремская:
R1 – Сара Соррибес Тормо (Испания) 6-3 6-4
Осеан Доден
QR1 – Федерика Билардо (Италия) 6-3 6-1
QR2 – Яннина Викмайер (Бельгия) 6-2 1-6 6-1
QRF – Надя Подороска (Аргентина) 6-2 4-6 3-6 – получила статус “лаки-лузера”
R1 – Тамара Зиданшек (Словения) 2-6 6-4 6-4
История на турнире: обе теннисистки впервые выступают на турнире в Палермо
Выступления на грунте: Даяна Ястремская – 52/25 (в этом году – 0/0) | Осеан Доден – 45/40 (в этом году – 0/0);
Выступления в сезоне 2020:
Даяна Ястремская – 10/5
Grand Slam – 1/1 | Australian Open – R2
Premier 5 – 2/1 | Доха – R3
Premier – 4/3 | Брисбен – R1, Аделаида – Финал, Дубай – R1
International –
Fed Cup – 3/0
Осеан Доден – 12/4
Grand Slam – 0/1 | Australian Open – QR1
Premier – 4/1 | Санкт-Петербург – 1/4
International – 2/1 | Лион – 1/4
ITF – 6/1 | W25 Мейкон – Титул, W60 Андрезье-Бутеон – R2
Последние пять матчей: Даяна Ястремская – В, П, В, В, П | Осеан Доден – В, П, В, В, П
Национальный фактор: Даяна Ястремская – 9/3. Ястремская выиграла четыре последних матча против французских теннисисток (дважды Гарсия, Ферро и Парментье) | Осеан Доден – 12/2. Француженка проиграла лишь два матча из четырнадцати сыгранных против украинок и одержала победы в трех последних поединках (Бондаренко, Ястремская, Шошина);
Котировки букмекеров: Даяна Ястремская по мнению букмекеров считается фавориткой этого противостояния. На ее победу предлагается коэффициент 1,225, а успех французской теннисистки оценивается коэффициентом 4,18;
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