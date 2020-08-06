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Теннис

Рафаэль Надаль: “US Open пройдет в особых условиях, но все равно останется значимым турниром”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Вторая ракетка мира прокомментировал свой отказ от выступления в Нью-Йорке и возобновление сезона.

“Я с большим уважением отношусь к работе и положительному стремлению ATP и USTA постараться возобновить соревнования. Я принял вот такое решение, вы знаете, что я думаю, но я уважаю других игроков, которые находятся в другой ситуации, которым нужно играть из-за финансовых проблем, нужно играть, чтобы зарабатывать после нескольких месяцев без дохода. Мои слова могут иметь последствия, поэтому трудно сказать, правильное это решение или нет (не играть на турнире), для некоторых игроков оно будет правильным, для других – нет. Конечно, это все равно будет значимый турнир, это же Большой Шлем. Я не настолько высокомерен, чтобы сказать, что турнир не будет значимым, потому что я там не выступаю. Там будут важные игроки. Да, безусловно, соревнования пройдут в особых условиях, но все равно это мэйджор.

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Что я думаю по поводу ситуации на Adria Tour? Думаю, что большинство игроков хотят только наилучшего для мира и для людей. Конечно, там была допущена ошибка, но ошибки – это нормально, когда мы сталкиваемся с ситуацией, которой еще никогда не было. Игроки должны принимать решения, я не говорю, что моё решение верное. Для каждого по-разному, мы все сталкиваемся с непредсказуемой ситуацией. Я действительно надеюсь, что люди сделают для себя выводы после этого турнира и дальше мы сможем продолжать двигаться как можно лучше.

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Я верю, что Ролан Гаррос состоится. Я так думаю и готовлюсь к турниру. Но нужно подождать, что будет дальше, посмотреть, как будет развиваться ситуация. Потому что сейчас все выглядит так, что она немного ухудшилась. Но я надеюсь и собираюсь сыграть в Париже, если условия позволят. Что касается турнира в Риме, я пока не знаю, буду ли там играть. Сейчас моё решение – оставаться на Мальорке, где все хорошо, здесь все выглядит под контролем”.

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Источник:
reuters.com

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Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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