Фрэнсис Тиафо: “Я представлял, какую шумиху поднимет новость, что я заразился коронавирусом”

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Американский теннисист вспоминает о карантине и делится мыслями о проведении US Open.



Фрэнсис Тиафо сдал положительный на коронавирус в начале июля во время выступления на показательном турнире в Атланте.

22-летний спортсмен признается, что не имеет представления, где он мог заразиться: в аэропорту, когда летел из Флориды в Джорджию, или же во время доставки еды накануне матча. Еще до начала турнира у Тиафо сильно болела голова и незадолго до игры его мучила диарея. Сам Тиафо говорит, что не знал о том, что это один из симптомов болезни.

“Когда я увидела положительный результат теста, то подумал, мол, да вы издеваетесь. Столько мыслей пронеслось в моей голове. Я просто представил, какую шумиху спровоцирует эта новость, каким образом я смогу уехать из Атланты, что мой брат Франклин, вероятно, тоже заразился”.

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Брат-близнец Фрэнсиса действительно заболел, однако, его тест показал положительный результат только через 10 дней после новостей от брата.

“Мы вообще никуда не ходили, – рассказывает тренер Уэйн Феррейра. – Мы тренировались на корте, бегали вокруг дома, все остальное время никуда не выходили. Так что, мы действительно не знаем до конца, где Фрэнсис мог заразиться”.

Во время карантина за Фрэнсисом и Франклином присматривала их мама, Камара, которая является дипломированной медсестрой.

“Если мы были на верхнем этаже, то мама была внизу. Если мы спускались, то она шла наверх. Много времени мы провели в подвале, мы носили маски. Мама мыла все поверхности, на которых ми сидели. На протяжении двух недель у нас действительно не было никакого близкого контакта. Мы вели себя разумно”, – говорит теннисист.

Далее Фрэнсис Тиафо намерен подготовиться к выступлению на Открытом чемпионате США.

“Организаторы турнира – они профессионалы, надеюсь, что они смогут провести соревнования на высоком уровне. Очевидно, что NBA удается это сделать, в бейсболе с этим проблемы. Это тяжело… но мы можем надеяться, что у всех будут отрицательные результаты тестов накануне турнира, что все будут действовать правильно. Я не вижу причин, почему турнир может не состояться. Думаю, что ребята хотят соревноваться и многие люди хотят делать то, что они любят”.

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Источник:

washingtoncitypaper.com

Фото: Getty Images.