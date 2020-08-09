Катарина Завацкая выиграла свой матч в заключительный день на мини-турнире во Франции

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Прага. Костюк продолжает выступление в квалификации

Украинка одержала победу в поединке третьего игрового дня на “European Men’s and Women’s Pro Tennis Series”.



В заключительный день 21-го розыгрыша соревнований Катарина Завацкая обыграла француженку Алис Тубельо (WTA 526) со счетом 3-6, 6-1, 10-3.

Напомним, что в своем стартовом матче на мини-турнире Завацкая снялась по ходу игры, а во втором поединке соревнований записала победу в свой актив.

Ранее Катарина Завацкая уже выступала на кортах во Франции на турнирах этой серии. Соревнования проходят в формате 3-дневных турниров, в каждом из которых играют по 8 молодых теннисистов.

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