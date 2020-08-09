Палермо. Контавейт и Ферро встретятся в решающем матче

Новости

Лексингтон. Бондаренко стартует в квалификации

Прага. Ястремская получила четвёртый номер посева в основной сетке

Прага. Костюк продолжает выступление в квалификации

Прага. Цуренко выиграла свой стартовый матч в квалификации

Результаты полуфинальных матчей на турнире WTA в Италии



Palermo Ladies Open – International

Палермо, Италия • 3-9 августа • грунт • $225,500

Действующая чемпионка: Жиль Тайхманн (Швейцария)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Полуфинал

Анетт Контавейт (Эстония, 4) – Петра Мартич (Хорватия, 1) 6:2, 6:4

Фиона Ферро (Франция) – Камила Джорджи (Италия) 2:6, 6:2, 7:5

Анетт Контавейт взяла реванш у Петры Мартич за поражение в феврале в четвертьфинале турнира в Дубае. Эстонка проведёт шестой финал в WTA-туре (первый с апреля прошлого года) и будет бороться за второй титул. В 2017 году Контавейт выиграла титул в Хертогенбосе.

Фиона Ферро во второй раз сыграет в финале турнира WTA: в прошлом сезоне француженка победила в Лозанне. Ранее Ферро один раз играла против Контавейт: в 2016 году она уступила эстонке на 100-тысячнике ITF в Пуатье.

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Фото: Palermo Ladies Open.