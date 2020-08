Стрыцова не сыграет на Открытом чемпионате США

Прага. Цуренко на двух тай-брейках оформила путевку в основную сетку

Даяна Ястремская снялась с турнира в Праге

Марта Костюк: "Несмотря на счет, матч не казался мне таким уж простым"

Прага. Костюк с двумя "баранками" выиграла свой матч в финале квалификации

Барбора Стрыцова не будет выступать на американском “мэйджоре”



31-я ракетка мира одиночного рейтинга и второй номер парного снялась с US Open, который пройдёт 31 августа – 13 сентября. На этой неделе чешка выступит на турнире WTA в Праге.

В Нью-Йорке также не выступит китаянка Ван Сиюй (№108 WTA). Вместо теннисисток в список участниц основной сетки вошли Энн Ли и Присицилла Хон. Вместо Ли wild card была предоставлена Хэйли Баптист.

О своём отказе от участия на US Open также сообщила Светлана Кузнецова (№32 WTA).

Barbora Strycova & Xiyu Wang have withdrawn from the US Open.

Ann Li & Priscilla Hon have moved into the main draw & Hailey Baptiste will receive a wild card.

Read more ➡️ https://t.co/j3dy69dGfp pic.twitter.com/BYS5v3CrxQ

— US Open Tennis (@usopen) August 10, 2020