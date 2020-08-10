Стрыцова не сыграет на Открытом чемпионате США

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31-я ракетка мира одиночного рейтинга и второй номер парного снялась с US Open, который пройдёт 31 августа – 13 сентября. На этой неделе чешка выступит на турнире WTA в Праге.
В Нью-Йорке также не выступит китаянка Ван Сиюй (№108 WTA). Вместо теннисисток в список участниц основной сетки вошли Энн Ли и Присицилла Хон. Вместо Ли wild card была предоставлена Хэйли Баптист.
О своём отказе от участия на US Open также сообщила Светлана Кузнецова (№32 WTA).
Barbora Strycova & Xiyu Wang have withdrawn from the US Open.
Ann Li & Priscilla Hon have moved into the main draw & Hailey Baptiste will receive a wild card.
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— US Open Tennis (@usopen) August 10, 2020
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