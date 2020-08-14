Церемония награждения победителей Кубка Президента ФТУ (ВИДЕО)

ГлавнаяТеннисЦеремония награждения победителей Кубка Президента ФТУ (ВИДЕО)ТеннисЦеремония награждения победителей Кубка Президента ФТУ (ВИДЕО)Евгений НикитюкНет комментариевДобавлено Авг. 14, 2020 в 18:400Share1 Теннисный клуб “Maximus” выиграл первый клубно-командный чемпионат Украины. Источник: btu.org.ua загрузка... Написать комментарий Добавить комментарий Отменить ответНапишите здесь свой комментарийИмя Email Пожалуйста, введите ответ цифрами:три × 2 = Вам может понравиться Теннис Тренер Тима: “Сейчас Доминик в отличной форме, его мотивация выросла еще больше”14.08.20203Читать большеТеннис Виктория Азаренко: “Уважаю решение каждого, играть на US Open или нет”14.08.20206Читать большеТеннис Удар дня от Симоны Халеп на турнире в Праге (ВИДЕО)14.08.20202Читать большеТеннис Лексингтон. Роджерс сыграет с Уильямс, Беллис станет соперницей Тайхманн14.08.20209Читать большеТеннис Кори Гауфф: “По сравнению с тренировками на прошлой неделе совершила большой прогресс в игре”14.08.20203Читать большеТеннис В ATP вскоре объявят расписание турниров на сентябрь и октябрь: СМИ14.08.20204Читать большеТеннис Лексингтон. Серена Уильямс победила свою сестру на пути в четвертьфинал14.08.20207Читать большеТеннис Прага. Халеп и Бушар пробились в четвертьфинал13.08.20205Читать большеТеннис Ферро не сыграет на Открытом чемпионате США13.08.20202Читать большеТеннис Турнир в Италии планируют провести с 14 по 21 сентября13.08.20202Читать большеРекомендуем посмотретьФутболФранков: У “Динамо” вспышка коронавирус09.08.2020ФутболСергей Ковнир – новый инвестор Кремня08.07.202008.07.2020ФутболЦыганков отправился на медосмотр в Милан13.08.202013.08.2020ФутболМинай и Ингулец вышли в УПЛ. Третьей командой скорей всего станет Рух13.08.202013.08.2020ФутболИгроки “Зари” поставили клубу ультиматум в отношении Скрипника07.08.2020ФутболТМ: СК Днепр-1 в результативном матче обыграл Зарю11.08.202011.08.2020ФутболБалканы были хорошо простимулированы перед матчем с Ингульцом14.08.202014.08.2020Футбол“Шахтер” – “Базель”: превью, трансляция, прогноз10.08.202010.08.2020Футбол“Карпаты” предлагают изменить лимит на легионеров в УПЛ02.04.2020ФутболСрна получил новую должность в Шахтере24.06.202024.06.2020