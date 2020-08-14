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Теннис

Церемония награждения победителей Кубка Президента ФТУ (ВИДЕО)

Евгений НикитюкНет комментариев
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Теннисный клуб “Maximus” выиграл первый клубно-командный чемпионат Украины.


 

Источник: btu.org.ua
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